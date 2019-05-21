خط جوي سياحي منتظم بين العقبة وشرم الشيخ والقاهرة

أحمد الرواشدة

العقبة- يبدأ أول خط جوي سياحي منتظم ومباشر بين العقبة وشرم الشيخ والقاهرة، بتسيير رحلاته من مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة في الثالث من شهر حزيران (يونيو) المقبل بواقع رحلتين أسبوعياً.

ويخدم الخط الجوي الجديد السياحة بين البلدين والعمالة المصرية في العقبة والجنوب، ما يعزز مكانة العقبة لتصبح مركزا إقليميا للنقل الجوي والسياحة والسفر، ونقطة التقاء للشرق مع الغرب، بحسب مسؤول خط الطيران الجوي بين العقبة وشرم الشيخ والقاهرة أحمد أبو الفيلات.

وبين أبو الفيلات اهتمام ورعاية الحكومة الأردنية لصناعة النقل الجوي وتشجيع السياحة والسفر، ودعا الى التفكير بإيجاد خط طيران جوي منتظم في ظل التسهيلات، التي قدمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بشركة العقبة للمطارات، مؤكداً أن الرحلات ستكون يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع للعاصمة المصرية القاهرة ومدينة شرم الشيخ السياحية ذهاباً وإياباً، لكنها سترتفع لتلبي حجم الطلب على الخط اذا لزم الأمر.

وقال أبو الفيلات “إن الخط سيخدم فئات مختلفة من مواطني البلدين، لا سيما رجال الأعمال والعمالة المصرية وفي القطاعات كافة، كما ستنشط الرحلات السياحية لا سيما السياحة الصحراوية وزيارة العقبة والبترا ووادي رم والبحر الميت”، مؤكدا أن الأردن أصبح وجهة عربية وعالمية جاذبة للسياح، في ضوء رغبة المسافرين لاستخدام مطار الملك الحسين الدولي. يذكر أن مطار الملك الحسين الدولي أصبح مرتبطا بخطوط طيران عالمية ومنتظمة، ويعتمد المطار على سياسة الأجواء المفتوحة، مما يزيد من مكاسب الأردن الذي يسير في النهج نفسه عندما فتحت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أمام حركة النقل الجوي.