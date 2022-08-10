خط ساخن من الصحة للمشورة حول الأمراض المنقولة جنسيا

أعلن مركز المشورة والفحص الطوعي للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً استحداث أرقام ساخنة جديدة للمشورة والاستفسارات.

وأكد المركز التابع لمديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة أن الاكتشاف المبكر للأمراض المنقولة جنسيا يقلل من مضاعفات المرض، داعيا إلى عدم التردد في طلب المشورة على الأرقام 0787279914 و065697933.

ويقدم المركز المشورة والتوعية الصحية الجنسية والفحص الطوعي للأمراض المنقولة جنسيا، إضافة إلى الخطة العلاجية اللازمة مجانا وبسرية واحترام.

ويتيح المركز تقديم المشورة كاملة عبر الهاتف بالإضافة إلى تقديمها وجاهيا في المركز.