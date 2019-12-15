خلاصة موازنة 2020 بالأرقام

محمود الطراونة

عمان- كشفت خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية 2020 عن أن الايرادات المحلية المتوقعة تبلغ نحو 7,754 مليار دينار، منها 5,651 مليار دينار ايرادات ضريبية ، اضافة لنحو 800 مليون دينار كمنح خارجية.

وتبلغ قيمة النفقات الجارية نحو 8,382 مليار دينار، منها 2,352 مليار للجهاز المدني، ونحو 1,394 مليار دينار للجهاز العسكري ، ونحو 1,247 مليار لجهاز الامن والسلامة العامة

هذا وخصصت الحكومة لبند “نفقات اخرى” نحو 3,387,970 مليار دينار، كما تبلغ قيمة فوائد الدين العام نحو 1,254 مليار دينار

وتم تخصيص نحو 130 مليون دينار كدعم للمواطنين ونحو 90 مليون دينار معالجات طبية ، ونحو 90 مليون دينار دعما للجامعات ، نحو 130 مليون دينار اعادة هيكلة للرواتب

هذا وتبلغ قيمة النفقات العامة نحو 9,807 مليار دينار ، بعجز يبلغ نحو 1,247 مليار دينار.