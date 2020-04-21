خلاف الاتحاد والأندية “ترف” يعمق أزمة الكرة الأردنية

يوسف نصار

عمان – ينتظر الرياضيون في الأردن بفارغ الصبر “كما أبناء الوطن عامة”، عودة الحياة إلى دورتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن، بعد زوال هذه “الغمة” القائمة منذ أسابيع عدة، والناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي تترقب فيه جماهير الكرة الأردنية الإعلان عن موعد عودة النشاط الكروي بمستوياته كافة، تتصاعد حدة الخلاف القائم بين اتحاد الكرة وأندية المحترفين، حول جملة قضايا أبرزها حقوق الأندية المالية لدى الاتحاد، في ظروف لا يملك فيها الطرفان “ترف الخلاف”، الذي إن بقي قائما من شأنه أن يهدد منظومة الكرة الأردنية برمتها، ويعيدها كثيرا إلى الوراء عقودا عديدة.

لسنا هنا في مقام تحديد من صاحب الحق ومن المخطئ في المشاكل العالقة بين اتحاد الكرة وأندية المحترفين “مع أن مطالب الأندية محقة من حيث المبدأ”، لكن الوصول إلى توافق وإيجاد حلول جذرية هي مسؤولية مشتركة بين الطرفين، خصوصا أن التعاون بين الاتحاد والأندية هو حاجة ملحة وضرورية لإنقاذ مسيرة الكرة الأردنية في الوقت الراهن، من المخاطر التي تهددها في المستقبل القريب، التي تتطلب تكاتف جهود الجميع، لمعالجة تداعيات الأزمة الكبرى على أركان اللعبة كافة والناتجة عن تفشي وباء كورونا، والمتوقع أن تمتد آثارها السلبية لسنوات مقبلة.

وبالتوازي مع هذا الوضع الشائك الناجم عن خلاف الاتحاد وأندية المحترفين، تنتاب جماهير الكرة الأردنية، حالة من القلق والشك إزاء موعد استئناف مسابقات أندية المحترفين، وفي طليعتها مسابقة الدوري العام لكرة القدم، وهي النشاطات التي تشكل متنفسا رئيسيا لعشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

ليس ثمة مهتم بشؤون الكرة الأردنية “من مسؤولين وخبراء وإعلاميين وجماهير”، يمكن أن يطالب أو ينتظر مستويات فنية طموحة لفرق أندية المحترفين! حين تستأنف مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، فطموح جميع هؤلاء تدنى إلى مجرد عودة منافسات كرة القدم في المستقبل القريب ليس إلا.

لا شك أن لهذا الطموح المتواضع أسبابه الموضوعية؛ إذ تنتظر أندية المحترفين “مصاعب” عديدة في المرحلة المقبلة، فإلى جانب الإشكالية القائمة مع اتحاد الكرة بشأن مخصصاتها المالية المستحقة على الاتحاد، ينتظر أن تدخل في “نفق” آخر من الخلاف، يتعلق بقيمة ما ستحصل عليه الأندية، من المخصصات التي سيقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، دعما للاتحادات الوطنية في مجابهة ظروف “كورونا”، وكذلك الإشكالية التي ستواجه الأندية حين تفتح باب التفاوض مع لاعبيها بشأن تخفيض قيمة عقودهم، بناء على توصيات “فيفا” أيضا.

وتدرك أوساط الكرة المحلية، أنه وحتى في حال عودة نشاط كرة القدم، واستئناف مباريات دوري المحترفين، فإن العناوين الأساسية للأزمة المالية الخانقة التي تحاصر أندية المحترفين في الوقت الحالي، ستبقى قائمة في ظل عودة النشاطات، وتحديدا على مستوى الريع المادي، في ظل عدم توفر شركة راعية لمسابقات المحترفين حتى اللحظة، بل وصعوبة تحقيق ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، ومن القضايا الرئيسية كذلك؛ الحديث عن إمكانية إقامة المباريات من دون حضور جماهيري، ما يعني حرمان الأندية من مصدري الدخل الأساسيين لصناديقها.

أما على المستوى الفني، فمن نافل القول إن فرق الأندية كمنظومة جماعية أو نجوم الفرق على المستوى الفردي، فهم في حالة غياب تام عن “لياقة المباريات التنافسية” منذ ما يزيد على شهر كامل، ولا شك أن لذلك تبعاته الفنية السلبية، خصوصا أن فرق أندية المحترفين كانت قد أنهت برامجها التحضيرية للموسم الكروي الجديد، وخاضت منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري، قبل أن يضع “كورونا” عصاه في فرامل النشاطات الرياضية عموما.

وذلك يعني أن الأندية تكبدت أعباء مالية كبيرة، من أجل إنجاز البرامج التدريبية الاستعدادية للموسم الجديد، إضافة إلى أعباء التقاعد مع لاعبين وأجهزة تدريبية للارتقاء بالقدرات الفنية لفرقها الكروية، وهو مجهود بددته الظروف الحالية؛ إذ يتعين على الأندية إعادة بناء فرقها “فنيا” من جديد، حين تدق ساعة العمل، وتأذن الظروف بعودة النشاط الكروي المحلي.

وفي ظل هذا المشهد الكروي العام، يدرك الجمهور الكروي واقع فرقه، وسيكون أول المؤازرين للفرق في مشوارها المقبل، حتى لو لم يتسن له القيام بواجب مناصرة فريقه المفضل من على مدرجات الملاعب.

وفي خلاصة الأمر، فإن المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي تنتظره استحقافات إقليمية ودولية داهمة، يعد أكبر المتضررين من هذا الواقع الكروي المأزوم.