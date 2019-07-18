خلاف يؤجل إعلان كلف إنتاج الألبان

طارق الدعجة

عمان– أدى خلاف نشب بين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة كلف إنتاج الألبان محليا إلى تأجيل إعلان الكلف الحقيقية لإنتاج الألبان محليا بعدما كان من المنتظر ظهور النتيجة أمس، بحسب ما قال مصدر مطلع لـ”الغد”.

وبين المصدر أن اللجنة قررت تأجيل إعلان نتائج الدراسة حتى الأسبوع المقبل بعد أن كان من المتوقع إعلانها أمس.

وأوضح المصدر أن الخلاف نشب بسبب عدم توفر المعلومات الكاملة حول كلف انتاج الألبان في المصانع المحلية، فيما قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان “إن بعض ممثلي مصانع الألبان في اللجنة أكدوا أن كلف إنتاج كيلو اللبن يصل إلى 1.11 دينار، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون في اللجنة أمرا مبالغا فيه”.

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتضم في عضويتها فعاليات من القطاع الخاص وهي معنية بتصنيع وتجارة الألبان.

وتم تشكيل اللجنة بعد قيام شركات تصنيع الألبان برفع أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الماضي بنسب وصلت الى 33 %؛ إذ بلغ سعر كیلو اللبن 1.25 دينار بعد أن كان یباع بسعر دینار، فیما وصل سعر العبوة التي یتراوح وزنها بین 700 و800 غرام الى دینار، بعد أن كانت تباع بـ75 قرشا.

وأوضح المصدر أن اللجنة ستحدد هامش ربح عادل للألبان، وتنسب ذلك إلى وزیر “الصناعة” وتتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك وبما یحقق العدالة لجمیع الأطراف بحیث لا یكون هنالك مغالاة بالأسعار أو ممارسات استغلالیة للمواطنین.

ومن جهته، قال الجيطان “إن اللجنة لم تتوصل أمس الى اتفاق حول الكلف الحقيقية لإنتاج الألبان بالمملكة”.

وبين الجيطان أن اللجنة قررت إجراء زيارات ميدانية لمصانع الألبان والاطلاع بشكل مباشر على كلف التصنيع.

وأوضح أن مصانع الألبان قدمت خلال الاجتماع كلف إنتاج الألبان بـ1.11 دينار للكيلو الواحد، غير أن بعض أعضاء اللجنة لم يوافق على هذه الكلف بحجة أن هذه الكلف مبالغ بها، وعلى ضوء ذلك تم تأجيل إعلان نتائج الدراسة من أجل الاطلاع على بيانات شركات الألبان ومعرفة الكلف الحقيقية.

وبين الجيطان أن الشركات لم ترفع الأسعار وإنما قامت بوقف تقدیم العروض السعریة المخفضة التي كانت تقدمها، وذلك للحد من الخسائر التي وصلت الیها خلال الفترة الماضیة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الحليب الطازج وضريبة المبيعات من 4 % الى 10 %.

ووفقا للجيطان، يوجد بالمملكة 80 مصنعا ومشغلا لإنتاج الألبان، توظف حوالي 45 ألف عاملة وعامل یعیلون 200 ألف مواطن وأسرة.