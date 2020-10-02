خلال أسبوع.. الأردن يسجل 33 وفاة و6445 إصابة محلية بكورونا

عمان – الغد – سجل الأردن خلال الأسبوع الماضي 6445 إصابة محلية بكورونا و 33 وفاة.

وبحسب التقرير الأسبوعي حول وباء كورونا في الأردن، الصادر عن رئاسة الوزراء والذي يتضمن آخر المستجدات خلال الأسبوع الماضي 25 أيلول – 1 تشرين الأول بلغت حالات الشفاء 815 حالة.

وشهد هذا الأسبوع عددا من الإجراءات كفتح دور العبادة وصالات المطاعم وتمديد الدراسة عن بعد لمدة أسبوعين واستثناء الصفوف الثلاث الأولى والتوجيهي من القرار وتعديل تصنيف الدول الحمراء والصفراء والخضراء وتعديل تعليمات الحجر المنزلي للقادمين من الدول الحمراء لتصبح المدة 14 يوما بدلا من 7 أيام .

كما أقرت الحكومة اعتماد العزل المنزلي للتعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس الأسبوع المقبل

وأصدرت الحكومة أمر الدّفاع رقم 17 لسنة 2020، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.

وشهد هذا الأسبوع قرارات بعزل مخيم البقعة ومنطقة البتراوي والزرقاء الجديدة وفرض حظر تجول فيه.