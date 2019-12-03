خلال احتفالية مفتوحة بحضور حسين السلمان هواوي تطلق هاتف Huawei Y9s رسمياً في الأردن بعد انتظار

وسط أجواء من الترقب والانتظار، أطلقت هواوي رسمياً هاتفها الذكي الجديد ضمن الفئة الأساسية Huawei Y9s في الأردن، وذلك خلال احتفالية مميزة أقامتها يوم أمس 2 كانون الأول 2019 في متجر هواوي بالعبدلي مول، وبحضور المغني الأردني الشاب حسين السلمان.

وبدأت فعاليات الحفل الذي لاقى حضوراً كبيراً من الناس بتقطيع هواوي لكعكة مع محبيها احتفالاً بانطلاق الجهاز رسمياً في الأسواق المحلية، وبعدها، قدم السلمان العديد من أغنياته المفضلة وسط أجواء من الحماس والتفاعل. وإلى جانب ذلك، حظي محبو هواوي بفرصة تجربة كاميرا هاتف Huawei Y9s مع السلمان، حيث استمتعوا بالتقاط الصور والفيديوهات الواضحة والمليئة بجماليات التفاصيل باستخدام الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضم عدسة رئيسية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ثالثة لضبط عُمق المشهد بدقة 2 ميجابكسل. كذلك، أُجريَ سحب عشوائي على مجموعة من الهدايا المقدمة من هواوي، وحصل الحضور ممن سُحبت أسماؤهم على منتجات مميزة من العملاق الصيني، بما في ذلك ميزان هواوي الذكي. وقد حقق الحدث نجاحاً كبيراً وإعجاباً لدى الحضور.

ويكمّل هاتف Huawei Y9s مفهوم “القوة والشباب” الذي تعتمده هواوي في سلسلتها Y- Series؛ فإلى جانب إمكانيات التصوير المذهلة التي يقدمها سواءً في الليل أو النهار، يأتي الجهاز بشاشة عرض كاملة وفائقة الوضوح قياس 6.59 بوصة، ومعالج الرسوميات (GPU Turbo 3.0) الذي يلبي توقعات عشاق الألعاب، إلى جانب مساحة تخزين كبيرة وعتاد المتين، كالبطارية القوية (4000 مللي أمبير/ساعة)، ومعالج Kirin 710F عالي الأداء الذي يضمن تجربة استخدام سريعة وسلسلة.

ويتوفر الجهاز بسعر 215 ديناراً، ويمكن للراغبين باقتنائه طلبه مباشرة عبر متجر هواوي الإلكتروني: (https://huaweieshop.jo/phones/huawei-y9s)، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في الأردن.