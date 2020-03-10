خلال ساعات.. قرارات حكومية احترازية حول “كورونا”

محمود الطراونة ومحمد كيالي

عمان – كشفت مصادر مأذونة لـ”الغد” عن أن الحكومة ستعلن خلال ساعات من الآن، جملة من القرارات الاحترازية الجديدة، التي تأتي في سياق تدابير الحد من مخاطر فيروس كورونا.

وقالت المصادر ذاتها، إن القرارات المرتقبة تشمل “توسيع رقعة الدول التي يحظر دخول مواطنيها، إلى الأردن، موضحة أن اتصالات دبلوماسية ستجرى مع تلك الدول لإبلاغها القرار قبل إعلانه رسميا.

وتشمل القرارات الجديدة، إجراءات تتعلق بالمشاركة الخارجية في النشاطات والمؤتمرات والندوات وسواها، على مستوى الوفود والأفراد، وكذلك تدابير تتعلق بالنشاطات والمؤتمرات والندوات وسواها، التي تعقد داخل المملكة بمشاركة وفود وأفراد من الخارج.

وبات من شبه المؤكد أن تعلن القرارات الجديدة عقب جلسة مقررة لمجلس الوزراء يعقدها بعد قليل.

ولم تقدم المصادر تفاصيل أخرى، حتى الآن، فيما لم تتضح بعد أي تفاصيل بشأن تعطيل المدارس أو منع التجمعات في الأماكن العامة.

وكانت مصادر مطلعة قالت لـ”الغد” أمس إن الـ48 ساعة المقبلة، ستكون حاسمة في نطاق إغلاق المدارس وأماكن التجمعات العامة، والتوسع بمنع استقبال مسافرين من دول عدة، وتقرير إجراءات أخرى ذات علاقة بالانتقال والسفر ورحلات الطيران، لمنع انتشار فيروس كورونا بالمملكة، وفق مصدر مطلع كشف بأن دراسة بهذا الخصوص، تجرى على مستويات رسمية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هناك انقساما حكوميا حول الإجراءات المزمع اتخاذها، باعتبار أن حالة واحدة مصابة بكورونا في الأردن، بمعنى ان الاجراءات المقترحة، لا تتفق مع المعايير العالمية في هذه الحالة، بينما يدفع الطرف الآخر إلى ضرورة تحصين المجتمع، بعيدا عن أي اعتبارات لعدم وصوله للبلاد، لأن المحيط حول الأردن، أصبح موبوءا بكورونا.