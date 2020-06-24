خلال شهر رمضان المبارك “ماجد الفطيم” تتبرع بـ 3,925 طرداً غذائياً ضمن مبادرة “إيدنا بإيدكم لفعل الخير”

بالتعاون مع “الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية” لدعم الأسر والعائلات المحتاجة وخاصةّ التي تأثّرت بجائحة فيروس كورونا

تبرعت “كارفور الأردن” وعملاؤها بـ 3,925 طرداً غذائياً تم توزيعها على الأسر المتعففة

عمّان، الأردن، 22 يونيو 2020: أعلنت “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن نتائج حملة “إيدنا بإيدكم لفعل الخير” التي أطلقتها في الأردن خلال شهر رمضان المبارك، لتوفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة والأكثر تضرراً بسبب جائحة فيروس كورونا. وتم تنظيم هذه المبادرة الخيرية بالتعاون مع “الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية” ضمن جهودها كجزء من فريق الحماية الاجتماعية الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية.

وأطلقت “ماجد الفطيم” عبر “كارفور الأردن” هذه الحملة من خلال تقديم ألف علبة غذائية في بداية شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيعها من قبل “الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية” على الأسر المتعففة في الأردن. وتبع ذلك إطلاق “ماجد الفطيم” حملة “إيدنا بإيدكم لفعل الخير” عبر فروع “كارفور” في الأردن البالغ عددها تسعة وثلاثين متجراً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث أتاحت الحملة لعملاء “كارفور” فرصة التبرع بعشرة قروش أو أكثر، من خلال إضافتها إلى قيمة الفاتورة. وقد وصل إجمالي التبرعات للحملة خلال شهر رمضان المبارك إلى 3,925 طرداً غذائياً.

وقال آلان إنجلبرت، مدير “كارفور الأردن” لدى “ماجد الفطيم للتجزئة”: “نبذل قصارى جهدنا لتقديم الأفضل لعملائنا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وذلك انطلاقاً من التزامنا بمسؤوليتنا تجاه مختلف فئات المجتمع وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها. وقد استطعنا بالتعاون مع عملائنا الكرام أن نجمع تبرّعات لتوفير 3,925 طرداً غذائياً لصالح الأسر المتعففة في الأردن، وذلك من خلال “الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية”. نشكر كل من ساهم في نجاح هذه الحملة الخيرية”.

ومن جانبه قال أمين عام “الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية”، أيمن المفلح: “دائماً ما يُقدِم القطاع الخاص على المساهمة السخية في أي ظرف، وخاصة الظرف الراهن المتعلق بجائحة كورونا وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ونحن ندعوهم لمواصلة تقديم الدعم لصالح الأسر المتضررة بشكل جذري من الجائحة، فهي تحتاج الى الدعم لفترة أطول حتى تستطيع المضي قدماً بحياتها بشكل طبيعي”.