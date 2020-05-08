آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

خلال 24 ساعة.. أميركا تسجل 2448 وفاة بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن- سجّلت الولايات المتّحدة وفاة 2448 شخصًا، بفعل فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 75,500 وفاة، بحسب بيانات لمركز جامعة جونز هوبكنز، المركز المتخصص بتتبع أصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة .
وأظهرت بيانات المركز ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 1,254,750 شخصاً (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة)، تماثل للشفاء منهم حوالى 195 ألفاً ، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لغاية اليوم لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالى 8,1 مليون فحص، بحسب واشنطن بوست، نقلا عن بيانات وزارة الصحة الأميركية.(بترا)

مقالات ذات صلة

السعودية.. 10 وفيات و1700 إصابة جديدة بكورونا اليوم

منذ 52 دقيقة

زلزال في إيران يسفر عن قتيل ويثير الهلع في العاصمة

منذ 57 دقيقة

قطار يدهس 14 عاملا كانوا نائمين على خط سكة حديد في الهند

منذ 3 ساعات

لبنان: استئناف العام الدراسي في 28 أيار الحالي

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock