خلال 24 ساعة.. أميركا تسجل 2448 وفاة بفيروس كورونا

واشنطن- سجّلت الولايات المتّحدة وفاة 2448 شخصًا، بفعل فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 75,500 وفاة، بحسب بيانات لمركز جامعة جونز هوبكنز، المركز المتخصص بتتبع أصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة .

وأظهرت بيانات المركز ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 1,254,750 شخصاً (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة)، تماثل للشفاء منهم حوالى 195 ألفاً ، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لغاية اليوم لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالى 8,1 مليون فحص، بحسب واشنطن بوست، نقلا عن بيانات وزارة الصحة الأميركية.(بترا)