خلال 24 ساعة..الولايات المتحدة تسجل 1169حالة وفاة بكورونا

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واشنطن 3 نيسان (بترا)- أعلن مركز جامعة جون هوبكنز المتخصص بمتابعة فيروس كورونا في الولايات المتحدة الاميركية وفاة 1169 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وهي أعلى نسبة وفاة تسجلها أي دولة في يوم واحد منذ بداية انتشار المرض .

وبهذه الحصيلة بلغ إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار . وكان الرقم اليوميّ القياسي السابق لعدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس قد سُجّل في 27 آذار الماضي في إيطاليا (969 حالة وفاة) ومع ذلك، فإنّ العدد الإجماليّ للوفيّات في إيطاليا (13,915 وفاة) وإسبانيا (10,003 وفيّات) لا يزال أعلى من الولايات المتحدة. وأحصت الولايات المتحدة خلال يومي الاربعاء والخميس أكثر من 30 ألف إصابة إضافيّة بفيروس كورونا المستجد ما رفع العدد الرسميّ للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفا .

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي فيروس كورونا المستجد بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

–(بترا)