خلايا أزمة في الجامعات.. ودراسة حلول لسيناريو تمديد العطلة لأكثر من أسبوعين

عمان – الغد – ترأس اليوم الاثنين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق إجتماعاً طارئاً لرؤساء الجامعات الأردنية الرسمية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وبحضور مدراء مراكز الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التعليم الإلكتروني، وذلك لمناقشة جميع الإجراءات الكفيلة باستمرار العملية التعليمية في الجامعات الأردنية في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات والكليات اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/ 3 / 2020 ولمدة أسبوعين.

واستعرض الإجتماع جاهزية الجامعات في مجال التعليم عن بعد سواءً ما يتعلق بالمحتوى التعليمي، أو المنصات الإلكترونية، أو تدريب أعضاء هيئة التدريس، وقد اتفق جميع الحضور على تنفيذ الإجراءات التالية في جميع الجامعات الأردنية الرسمية:

أولاً : فيما يتعلق بدوام أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فقد تقرر ما يلي:

1) يكون الدوام الرسمي لجميع العاملين في الجامعة من الساعة (8) الثامنة صباحاً وحتى الساعة (3) الثالثة عصراً.

2) فيما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية يستمر دوام كل من : رئيس الجامعة، ونواب الرئيس، عمداء الكليات، رؤساء الأقسام، مدراء المراكز العلمية والبحثية المختلفة من أعضاء هيئة التدريس أما باقي أعضاء هيئة التدريس فيقومون بانجاز أعمالهم عن بعد بما في ذلك تحميل دروسهم ومحاضراتهم على المنصات التعليمية، مع ضرورة الإبقاء على التواصل الهاتفي والإلكتروني معهم إلا في الحالات الخاصة التي يستلزم فيها حضور عضو هيئة التدريس إلى الجامعة.

3) فيما يتعلق بدوام أعضاء الهيئة الإدارية يستمر دوام كل من: مدراء الدوائر والوحدات المختلفة، ومكتب الرئاسة، ومكاتب العمداء، وعدد كافي من موظفي الشؤون المالية والخدمات العامة، وجميع موظفي مراكز الحاسوب والتعليم الإلكتروني، أما باقي الموظفين فيتم تطبيق الدوام المرن عليهم وتفعيل نظام العمل عن بعد وبالتناوب بحيث يستمر إنجاز العمل وفق ما هو مخطط له وفي الزمن المحدد لذلك ، ويستثنى من ذلك الموظفات الحوامل، وأمهات الأطفال دون (12)عام.

4) يتم تطبيق ما تضمنه البندين (2، 3) من أولاً أعلاه وفقاً للتشريعات النافذة في كل جامعة.

ثانياً: فيما يتعلق باستمرار العملية التعليمية في الجامعة، فقد تم الاتفاق على مايلي:

1) قيام جميع الجامعات بتطبيق نظام التعليم الإلكتروني، والتعلم عن بعد واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، والبدء بالعمل على تدريب جميع أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، مع ضرورة العمل وبالسرعة الممكنة على التأكد من قدرة وجاهزية البنية التكنولوجية لكل جامعة، وتطويرها.

2) البدء الفوري بتجهيز المحتوى الإلكتروني اللازم لجميع المساقات الدراسية وبما يتوافق مع معايير تطبيق نظام التعلم الإلكتروني، والتعلم عن بعد.

3) إعطاء الأولية في تجيهز المساقات الدراسية وتحميلها إلكترونياً لمواد الطلبة المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الحالي، وتحديد يوم الأحد القادم الموافق 22/ 3 / 2020 كموعد نهائي للبدء في تدريس هذه المساقات على أن يتم تدريجياً شمول مواد باقي المستويات، بحيث يتم في كل مرحلة من مراحل العمل تقييم التجربة والاستفادة من الدروس وتحسين العملية.

4) فيما يتعلق بطلبة الطب وطب الأسنان في المرحلة السريرية( التدريب العملي) فقد تم تشكيل لجنة من عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الست برئاسة عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية للاتفاق على وضع آلية الاستمرار في التدريب العملي لطلبة هاتين الكليتين مع التركيز على الطلبة الخريجيين ثم طلبة باقي السنوات.

5) فيما يتعلق بطلبة كليات الهندسة، والعمارة، والفنون فقد تم تشكيل لجنة من عمداء هذه الكليات برئاسة عميد كلية الهندسة في جامعة اليرموك للاتفاق على وضع آلية لاستمرار طلبة هذه الكليات الخريجين في إنجاز مشاريع تخرجهم.

6) فيما يتعلق بالامتحانات فسوف يتم عقد إجتماع لاحق للاتفاق على وضع آلية عقد هذه الامتحانات وإعلانها للطلبة فيما إذا استمر الوضع الصحي القائم حالياً لاسمح الله.

7) فيما يتعلق بمناقشة رسائل طلبة الدراسات العليا فقد تم الاتفاق على الاستمرار في مناقشة هذه الرسائل شريطة حضور الطالب فقط مع لجنة المناقشة، وإذا تعذر ذلك تتم المناقشة عبر الاتصال عن بعد (SKYPE).

8) ستقوم جامعة البلقاء التطبيقية بعقد الامتحانات العملية لطلبتها في الموعد المعلن عنه، نظراً لقلة عدد الطلبة المشاركين في كل جلسة من جلسات هذه الامتحانات.

9) فيما يتعلق بالطلبة الوافدين الدارسين في هذه الجامعات فمن يرغب منهم بالبقاء في الأردن فسوف يطبق عليه ما سيتم تطبيقه على الطلبة الأردنيين، ومن يرغب منهم بمغادرة المملكة فسوف تقوم كل جامعة باتخاذ القرار المناسب مع إمكانية اعتباره غير مكتمل في مواد هذا الفصل.

ثالثا: المتابعة وضمان الاستمرارية

1) تشكيل خلية أزمة في كل جامعة تتكون من (6-7) أعضاء كحد أقصى برئاسة رئيس الجامعة المعنية على أن تكون هذه الخلايا مرتبطة بشكل دائم ومباشر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مدى 24 ساعة.

2) ضرورة أن تقوم كل جامعة بتحديد الإجراءات التنفيذية (SOPs) للتعامل مع أي قضية طارئة مستقبلا (على سبيل المثال استمرار تعليق الدوام في الجامعات إلى ما بعد الأسبوعين القادمين لا سمح الله).

3) ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة للحد من إنتشار الفايروس وتعميم هذه التعليمات على أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس والطلبة وباستخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة.

4) السماح للطلبة بدخول الحرم الجامعي في حالات خاصة ومحددة فقط مثل : مراجعة المراكز الصحية داخل الجامعة، أو تسليم الوثائق والكفالات اللازمة للمستشارين الثقافيين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم أيضاً بتعميم هذه الإجراءات على الجامعات والكليات الخاصة للعمل بمضمونها.