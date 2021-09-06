“خلص بنزيني”.. هل هو شكل جديد من التسول في الأردن؟

عمان- الغد- لاحظ مواطنون مؤخرا، تزايدا في حالات ادعاء البعض نفاد البنزين من سياراتهم، مشيرين إلى أنها قد ترتقي إلى شكل جديد من أشكال التسول في الأردن.

وقال مواطنون في ملاحظات وردت “الغد”، إنهم تعرضوا للعديد من المواقف مع البعض حول ادعائهم نفاد البنزين من سياراتهم، وإنه دائما ما تكون روايتهم أنهم قادمون من مناطق بعيدة ولا يمكلون “أي قطرة” تعيدهم إليها.

وبينوا أنهم باتوا يصادفون هؤلاء بالقرب من محطات المحروقات.

وأشاروا إلى أنهم كانوا يتعاونون في البداية مع هذه الحالات، لكنه بعد تزايدها بدأوا يشعرون أنهم أمام ظاهرة تسول جديدة، متساءلين عن دور وزارة التنمية في هذا الجانب.

بدورها، اتصلت “الغد” في الوزارة التي قالت إنها ستصدر بيانا بشأن ذلك في وقت لاحق.

يشار إلى أن تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر آب، بين أن مديرية مكافحة التسول ضبطت 1077 متسولًا، فيما أجرت المديرية 401 حملة لضبطهم.

كما ضبطت المديرية 6 مسخرين للتسوّل، وبلغ مجموع المبالغ المضبوطة 4128 دينارا.

ويربط مراقبون انتشار ظاهرة التسول بالأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات البطالة في صفوف الشباب.