خلف الأبواب.. أزواج يتعمدون إخفاء حقيقة مرضهم خوفا من الرفض

ربى الرياحي



عمان- خلف الأبواب المغلقة حكايات نسجت بالوهم والغموض، لم يتردد أصحابها بمنح الثقة لمن سيتشاركون معه الطريق وسيتقاسمون معه المسكن والرغيف وكل اللحظات بحلوها ومرها.

في بعض البيوت، هناك أزواج يختارون التكتم على الصراحة ويلجأون لإخفاء حقائق مهمة لا تخصهم وحدهم بل قد تؤثر سلبا على الطرف الآخر كأن يعانوا من مرض ما ويخفونه خوفا من الرفض أو حتى الشفقة، معتقدين أن الحديث عن المرض نقطة ضعف ستشعرهم بالنقص أمام الشخص الذي اختاروه ليكملوا معه المشوار.

لم يخطر ببال الثلاثينية ياسمين صالح أن البيت الذي أسسته على السعادة والحب والتفاهم مع زوجها قبل خمس سنوات سيتحول بلحظة إلى جحيم، تقول إنه بعد اكتشافها حقيقة مرض زوجها أصبحت الحياة بالنسبة لها صعبة لا تطاق.

وتبين أن المرض الذي يعاني منه زوجها مزمن لا يمكن الشفاء منه، حيث يزداد صعوبة مع مرور الوقت.

وتلفت ياسمين إلى أنها لم تكتشف الموضوع إلا بعد أن ساءت حالته واشتد المرض عليه، وهذا كله بالطبع جعلها عالقة بالمنتصف حائرة، فمن جهة تخشى أن تتركه وتتخلى عنه وهو في عز احتياجه لها، ومن جهة أخرى تشعر بالحزن على نفسها لأنها خدعت ومن أقرب الناس على قلبها.

تقول إن الأساس في العلاقات هو الوضوح، وخاصة بالزواج، فمن حق كل طرف على الآخر أن يتصارحا حتى لو كان الأمر محرجا لأحدهما، لأن الأصل في الزواج الرضا والقبول، والمكاشفة في هذه الحالة ضرورية ليستطيع كل طرف أن يقرر ما يناسبه.

ياسمين، وبعد أن قبلت بالأمر الواقع وقررت أن تبقى مع زوجها، تعيش اليوم صراعا مع نفسها لكونها بشرا تتعب وتضعف، إضافة إلى شعورها بأنها استغلت واستغفلت، هي ركنت سعادتها جانبا ورضيت بنصيبها حتى لو سيسلبها ذلك الراحة والأمان.

بينما يختلف معها حمزة خطاب الذي لم يمض على زواجه أكثر من سبعة أشهر، يقول إن الخوف لا يمكن أن يكون ذريعة لتبرير الكذب والخداع، وهو شخصيا لا يتقبل الكذب بكل أشكاله ولا يجد له أي عذر على الإطلاق، لذا كان انفصاله عن زوجته هو الحل الوحيد لمعاقبتها على الذنب الذي اقترفته في حقه، وذلك عندما أخفت عنه حقيقة مرضها النفسي ومعاناتها من الاكتئاب الشديد.

ويشير إلى أنه عرف بالصدفة، وما جعله يشك في الموضوع أنه رآها في أحد الأيام تشرب الدواء وهي مرتبكة ومن ثم خبأته في المطبخ محاولة إخفاءه عن الأنظار لكنه لم يطمئن للأمر، فقرر أن يسأل عن الدواء، يقول “لم يكن الخبر سهلا علي أبدا”، اكتشافه حقيقة مرض زوجته وبعد فوات الأوان جعله في حالة ضياع وتشتت في البداية، لكن ذلك الوضع لم يطل فجاء قرار الانفصال لينهي كل التعب واضعا نقطة آخر السطر.

وينوه حمزة إلى أنه لم يندم على قراره هذا لأن القصة من الأساس بنيت على الوهم والغش.

إيمان هي الأخرى تعتبر أن الزواج علاقة خاصة جدا، لذا فمن المهم أن يكون فيها كلا الطرفين مرتاحا ومطمئنا وأنه في مأمن مهما كانت الظروف.

هي مقتنعة بأن المرض ليس عيبا وهو امتحان من رب العالمين، لكن الخداع هو العيب وجريمة يعاقب عليها الضمير، فبعد تسع سنوات من الحرمان عاشتها مع زوجها الذي آثر أنانيته على سعادتها وحلمها بأن تصبح أما، هو تجاهل ومن دون رحمة كل الكلام والعبارات التي كانت تظهر مدى حبها للأطفال.

صمته الطويل عن حقيقة إصابته بالعقم وتأكده من ذلك حتى قبل زواجه منها كانا الفيصل في إنهاء العلاقة بينهما وللأبد.

الاختصاصي النفسي الدكتور علي الغزو، يرى أن إخفاء أحد الزوجين على الآخر حقيقة مرضه أمر في غاية الخطورة، وقد يتسبب في كثير من الأحيان في هدم البيت وزعزعة استقراره، مشيرا إلى أن الصدمة تكون كبيرة وتحديدا بعد فوات الأوان عندما يتم الزواج فعليا وأيضا يصبح لديهم أطفال، هنا تكون الخسارة مضاعفة ويكون من الصعب جدا التراجع.

ووفق رأي الغزو، فإن الأزواج في هذه الحالة ينقسمون إلى قسمين؛ النوع الأول يتقبلون الموضوع على مضض ويرضون بالأمر الواقع وهؤلاء قلة قليلة، ويجدون صعوبة كبيرة في التخلي إما من باب إنساني وأخلاقي أو بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية والخوف من تبعات الطلاق وكلام الناس. أما القسم الثاني فهو من يختار الانفصال وعدم تقبل الأمر. لذا لا بد من الصراحة والوضوح في البدايات حتى لا تكون النتائج مؤذية وفيها خسارة كبيرة لكلا الطرفين.

ويبين الغزو أن فكرة تقبل الشخص للمرض تعود إلى الثقافة والبيئة والجانب الديني والأخلاقي والاجتماعي. والوضوح في هذه القضايا ضروري ليستطيع كل طرف أن يختار ما يناسبه وليس أن يفرض عليه أو يكون مضطرا للرضا بالأمر الواقع. وفي حالة عدم تقبل الزوج أو الزوجة، يجد الغزو أن كل شخص في النهاية عليه أن يتحمل ضريبة غشه وخداعه وأن قرار الانفصال هو حق شرعي للمتضرر.

ويبين الاستشاري النفسي والأسري د.أحمد سريوي، أن إخفاء حقيقة مرض مزمن من قبل أحد الشريكين على الشريك الآخر نوع من أنواع الغش غير المقبول أخلاقياً ولا يصح على مستوى العلاقة الزوجية التي ستمتد إلى أجل غير مسمى، كثير من حالات الخلافات الزوجية التي وصلت لعيادته الأسرية والنفسية بمثل هذه المشكلة كان الطرف المتضرر فيها يعاني من أزمة شديدة في الثقة في الطرف الآخر. ويرى نفسه أنه قد وقع في غُبن وغش كبير، ويرى أن الحياة الزوجية من الصعب أن تستمر بعد معرفته بهذا الأمر.

وتختلف المسألة حينما تكون الزوجة من قامت بإخفاء هذا الأمر ويكون العقاب من الزوج بين خيارات الطلاق أو الزواج الثاني أو الهجر، خاصة حينما يكون المرض قد يؤثر على مستقبل العلاقة الزوجية ككل مثل (العقم)، أما خيارات الزوجة فتكون عادة محدودة بين طلب الطلاق في حالة الأمراض المستعصية أو الأمراض النفسية الشديدة مثل (الفصام) وبين التأقلم ومحاولة تقبل الوضع بعد فقدان الثقة بالطرف الآخر في كل الحالات، فإن الحياة الزوجية لن تعود بينهما كما كانت بسهولة، واضطراب التكيف الذي يعاني منه الطرف المتضرر قد يمتد إلى ما بين أشهر وسنوات عدة، ويؤثر على استقرار العلاقة الزوجية بشكل سلبي. وللمساعدة على تسريع عجلة التكيف بين الزوجين وتقبل الحالة، ينصح الزوجان بالبحث في إيجابيات الشريك الآخر ومنحه العذر إن كان هناك سبب حقيقي لإخفائه المرض، وكذلك الخضوع لجلسات إرشاد زوجي التي من شأنها زيادة أواصر المحبة وبناء الثقة بينهم من جديد.

وتؤكد خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم، أن سبب عدم قبول الشخص المختلف يرجع لثقافة المجتمع والأفراد سواء بالشكل أو الإعاقة أو حتى المرض، خصوصاً في مسألة الزواج دائماً ما يبحث الإنسان سواء ذكرا أو أنثى عن الشريك المثالي الذي لا ينقصه شيء ولا يعيبه شيء سواء في الشكل أو الأخلاق أو حتى الصحة، ومعروف في مجتمعاتنا أن الأشخاص الذين لديهم العيوب بشكل عام، والعيوب المرضية أحدها، تقل فرصته بالزواج من باب عدم رغبة الشريك في الارتباط بشخص لديه مرض، فيتخيل أن الحياة مع هذا الشريك ستكون متعبة على المستوى الشخصي والاجتماعي والمادي، فيهرب من تحمل مسؤولية شريك قد تكون الحياة معه تحتاج إلى جهد على المستويات كافة.

كما يكون الخوف أيضاً من توارث أو انتقال المرض للأولاد في المستقبل ويفضلون عدم الارتباط بشريط قد يجلب المتاعب في المستقبل، وقد يكون الرفض من باب الخجل الاجتماعي أمام الأهل والمجتمع، لهذه الأسباب يضطر بعض الأشخاص الى إخفاء مرضهم عن الشريك كخوف من ردة فعله ولرغبتهم في الارتباط وتكوين أسر وإنجاب أطفال. وهذا الأمر خاطئ تماماً، أولاً يجب أن يكون هناك ثقة كبيرة بالنفس وعدم الخوف أو الخجل من المرض، أيضاً من حق الشريك معرفة الوضع الصحي للشخص الذي سيرتبط به، وإخفاء المرض عنه نوع من الغش والخداع، ولا يجب أن نلجأ لهذا الأسلوب نهائيا.

ووفق إبراهيم، “يجب أن نطور مهاراتنا وقدراتنا وأساليبنا في اختيار الشريك، فيكون لدينا الوعي الكافي عن سؤال الشريك قبل الارتباط أسئلة واضحة وصريحة تتضمن السؤال عن صحته الجسدية والنفسية أيضاً وإن كان يعاني من الأمراض أو يتناول الأدوية ويجب ألا نكذب أو نخادع في هذه الأمور”، أيضاً يجب أن نطور ثقافتنا لاحترام وقبول الأشخاص الذين يعانون من أي نقص أو ضعف ما وأن ندعمهم ونقف الى جانبهم ونقبلهم، لأن لهم الحق في عيش الحياة كاملة بكل تفاصيلها كباقي البشر.

ويلفت إبراهيم الى أنه على الأهل أيضاً أن يكونوا على درجة من الوعي لقبول أحوال الناس وأوضاعهم وعدم الصد والرفض الكامل لمجرد أن شخصا ابتلاه الله بصحته أو بمرض محدد ويرفضوم زواج أبنائهم من هؤلاء الأشخاص. ومن المهم أيضا إجراء فحوصات ما قبل الزواج الأساسية وإجراء فحوصات أخرى إن كان أحد الشريكين يعاني من مرض محدد، لأن هذا يضمن سلامة الأبناء بإذن الله في المستقبل. وعلى الأهل أن يكونوا على درجة من الوعي لقبول أحوال الناس وأوضاعهم وعدم الرفض الكامل لمجرد أن شخصا ابتلاه الله بشيء ما.