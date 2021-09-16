خلل نتيجة خطأ بشري يؤخر إقلاع طائرة “الأردنية للطيران”



رهام زيدان

عمان- أكد مصدر مسؤول في الشركة الأردنية للطيران أن خللا وقع اليوم الخميس، على متن أحد طائراتها المتجهة إلى تركيا تم التعامل معه على الفور وفق الأجراءات المعتمدة لدى هيئة الطيران والشركة الصانعة.

وبين المصدر أن الخلل لا يصنف تحت مسمى حادثة، وإنما خللا وقع بسبب سوء تقدير أحد المضيفين عند إغلاق باب الطائرة أدى إلى فتح قارب النجاة أسفل الباب بشكل جزئي وأن الباب لم يسقط كما تم تداوله.

وبين المصدر أنه تم إبلاغ قائد الطائرة على الفور والجهات المختصة في المطار ليتم إصلاح الخلل وفق الإجراءات المطلوبة والمعتمدة كما تم إبلاغ هيئة الطيران المدني، التي أرسلت بدورها مفتشين للإطلاع على هذه الإجراءات قبل السماح للطائرة بالاقلاع إلى وجهتها.

وأكد المصدر ان الشركة ملتزمة باتباع معايير السلامة على متن طائراتها وعلى أمن وسلامة ركابها.