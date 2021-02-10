“خلنج طبرقة”.. كنز صانع الغليون الوحيد في تونس

طبرقة – ينحني أنيس بوشناق في ورشته في شمال غربي تونس على آلة عمرها نحو مئة عام يحوّل بها قطعة من خشب الخلنج إلى غليون، وهي حرفة جلب جدّه أسرارها من أوروبا قبل نصف قرن، ويأمل أنيس بأن ينقلها بدوره.

أنشأت عائلة بوشناق المحترف قبل نصف قرن على إحدى الطرق الملتوية في مدينة طبرقة التي تستقطب السيّاح الأجانب بفضل تلالها الخضراء المطلة على البحر المتوسط على بعد بضعة كيلومترات من الجزائر.

تتميز هذه المنطقة الزراعية في شمالي تونس بامتداد الغابات واحتوائها على شجر الفلين اضافة الى الخلنج الذي استعمله الفرنسيون لمدة طويلة مادة لصناعة الغليون. في العام 1968، جلب جدّ سامي الشاذلي بوشناق من سويسرا آلات للثقب والتجويف لتمكنه من تحويل خشب الخلنج في مشغله في طبرقة.

ورفض الفرنسيون في المقابل منح الجدّ أسرار الحرفة وخباياها، إلا أن الشاذلي جمع ما أمكنه من تقنيات العمل من خلال استراقه النظر عبر نافذة ورشة في مدينة سان كلود في منطقة جورا الفرنسية التي كانت تُعد عاصمة الغليون المصنوع من خشب الخلنج.

عاد أنيس في العام 2011 من فرنسا الى تونس حين توفي الجد وقرّر منذ ذلك التاريخ احياء الورشة واعادة أمجادها.

ويروي أنيس لوكالة فرانس برس أن أحد المولعين بجمع الغلايين في تونس هو الذي نقل إليه “الشغف بهذا العمل”. ويضيف “لقد كشف لي عن آفاق المهنة”.

أفاد أنيس من مساعدة حرفي كان يعمل مع جدّه، أفشى له بكل أسرار مراحل الصناعة وتقنياته، قبل ان يقرّر الحفيد في العام 2020 الغوص في أغوار هذا الفن.

أصبح أنيس في سنّ 37 عاما يملك تصاميم خاصة به وتلقى استحسان كثيرين، وأصبح الوحيد في تونس ومن بين قلّة في المنطقة الذين يحترفون صناعة الغليون بالطريقة اليدوية.

بدأ أنيس التعامل مع زبائن من المحامين والسياسيين والأطباء ثم مع جامعين للغليون ودبلوماسيين “يرغبون بإهداء قطع أصلية”.

يتميز خشب الخلنج بمقاومته للحرارة ولا يحتوي على أي طعم ما يتيح تذوق نكهات التبغ الصافية.

يقول الحرفي وقد ظهرت نُدب على يده من آثار صقل الخشب “أشعر بفخر بأني صانع الغليون الوحيد في تونس، ولكن وبصراحة أحبذ لو كانت توجد منافسة لأنها تدفعني للتقدم أكثر”.

يعمل مع أنيس حرفيان وأمامه طلبات لا تنتهي للتجهيز، ويقول “كل غليون أنجزه يباع”.

يبدأ العمل باختيار قطعة من الخشب داخل الورشة التي يطلق عليها تسمية “مغارة علي بابا”، وهي عبارة عن غرفة أرضية وتحتوي على كنز العائلة من قطع صغيرة من خشب الخلنج مجففة منذ قرابة عشرين عاما.

يقطع خشب الخلنج في البداية ثمّ يغلى في الماء لمدة 12 ساعة ليُجفّف من أربعة أعوام الى عشرين عاما، وكلما طالت سنوات التجفيف، تحسنت نوعية الخشب. يفضل أنيس القيام بكل مراحل الصناعة من تقطيع وتشكيل وتجويد للقطع يدويا، ويقول “باستطاعتي العمل بآلات حديثة وذلك يسهل المهمة، ولكن أفضل مواصلة العمل يدويا لأنني أجد فيه سعادة”. – (ا ف ب)