“خلونا بينكم”.. متطوعون يساندون ذوي الإعاقة السمعية للانخراط بسوق العمل

معتصم الرقاد

عمان- تعنى مبادرة “خلونا بينكم” بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وهي إحدى مبادرات مشروع “مسارنا” الذي تنفذه شركة المحفزون للتدريب، بالتعاون مع مركز خدمات التنمية في مصر ومؤسسة كريسب الألمانية.

وتقول مسؤولة المبادرة أريج علوان “تم إطلاق المبادرة بتاريخ 3 كانون الأول (ديسمبر) 2020 تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف أيضا انعقاد مؤتمر الدول الأطراف حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وتضيف علوان “يعد اشتمال منظور الإعاقة شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وإحلال السلام والأمن في المجتمع”.

“تم تجهيز المبادرة وتدعيمها بمادة المهارات الحياتية والإدراكية وإنشاء شراكة مع نادي الأمير علي للصم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود مدرب للمادة التدريبية ومتطوعي لغة إشارة”، بحسب علوان.

وتشير الشابة علوان “من خلال نشاطات المبادرة، نسعى الى خلق جو تفاعلي بين فئة أصحاب ذوي الإعاقة السمعية، والمجتمع المحلي وجعلهم قادرين على التفاعل في بيئة العمل وتجهيزهم لدخول سوق العمل بصورة تفاعلية وقادرة على إنشاء صورة جديدة لهم في المجتمع”.

وتبين علوان أن نسبة ذوي الإعاقة السمعية في الأردن تبلغ نحو 3.1 %، ولا بأس بها في نطاق المجتمع الأردني.

وتؤكد علوان “لذلك كان الهدف من المبادرة هو إشراك وإدماج هذه الفئة غير المستهدفة بشكل عام وجعلها تنخرط بالشكل الصحيح في المجتمع، ولضمان بقاء واستمرارية المبادرة تم الاتفاق مع مترجمي لغة الإشارة المتطوعين على تحويل المادة التدريبية وهي المهارات الحياتية والإدراكية الى مادة مترجمة للغة الإشارة بطريقة سلسة وفيديوهات يتم تحميلها على صفحة المبادرة، ليتمكن أكبر عدد من أصحاب هذه الفئة من الاستفادة من هذه المادة بطريقة سهلة وبسيطة”.

وتشعر علوان والفريق المتطوع في مبادرة “خلونا بينكم” بالسعادة، وهم يرسمون السعادة على فئة تشعر أنها مهمشة في المجتمع.

وعبر الشاب أحمد (23 عاما) بلغة الإشارة عن سعادته بمشاركة زملائه في مبادرة تهتم بهم، وهم يعانون من عدم القدرة على التفاهم مع المجتمع وليس هذا فقط، بل تؤهلهم للدخول في سوق العمل.