“خلو الأردن من كورونا”: هل زال الخطر؟.. الصحة توضح

محمود الطراونة

عمان- أثار إعلان وزارة الصحة “خلو الأردن من كورونا”، حالة من الارتياح بين المواطنين والمقيمين، في نفس الوقت الذي طفت فيه على السطح تساؤلات واسعة، فيما إذا كان ذلك يعني زوال الخطر نهائيا، أم أن جميع الاحتمالات لا تزال قائمة.

وتوضيحا لإعلان الوزارة، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن إعلان وزارة الصحة عن خلو الأردن من فيروس كورونا يعني أنه خال من الحالات المؤكدة حتى هذه اللحظة، مضيفا أن العمل جارٍ على إجراء فحوصات مخبرية لمرضى يعانون من التهابات رئوية للتأكد من عدم وجود حالات مصابة.

وأشار عبيدات في تصريحات لـ”الغد”، اليوم السبت، إلى أن وزارة الصحة فحصت أكثر من ألف عينة للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أخذت كافة الاحتياطات اللازمة من خلال التوصيات التي أقرتها، مؤكدا أنه “إذا استطعنا أن نحمي أنفسنا في الأسابيع القليلة القادمة فستكون أوضاعنا بخير”.

بدوره، كشف مصدر حكومي لـ”الغد” أن الحكومة التي أعلنت التريث في إقرار تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ستعيد دراسة الموضوع مجددا بمزيد من النقاش وبحث انعكاساته المختلفة وبتوسع أكثر.

[email protected]