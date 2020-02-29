خلو 167 شخصا من “فيروس كورونا” في طواف الإمارات

أبو ظبي – أعلنت السلطات الإماراتية أنها انتهت من إجراء فحوصات لـ167 شخصا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا الجديد اللتين تم رصدهما الخميس لدى اثنين من المشاركين في طواف الإمارات قبل أن يتم تعليقه، وأكدت أنها جاءت جميعها سلبية.

وأعلنت دائرة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن: “نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ 167 شخصا، وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد”.

وأضافت أنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة، حيث كانت السلطات الإماراتية قد قررت الخميس تعليق الطواف الذي كان قد انطلق الأحد الماضي وكان من المقرر أن ينتهي السبت، عقب رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لدى فنيين اثنين إيطاليين من فريق البلد الخليجي.

وفي حين تواصل الفرق الطبية عمليات الفحص في فندق (ياس مارينا)، حيث تقيم الفرق المشاركة في الطواف، جاري كذلك تطبيق نفس البروتوكول في الفندق الثاني (كراون) الذي يستضيف الإعلاميين والمنظمين ويقع على بعد 500 متر من الفندق الأول. (إفي)