لزيادة فعاليته.. إعادة جدولة مواعيد الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

عمان-الغد- قررت خلية الأزمة تأجيل مواعيد الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازنيكا الواقي من الفيروس كورونا، وجدولة مواعيد الجرعة الثانية بحيث تكون بعد مرور 11 أسبوعا على الأقل.

واعتمدت الخلية في توصياتها على التقارير الصحية والدراسات، والتي أكدت أنه يفضل أخذ الجرعة الثانية بعد مرور 11 إلى13 أسبوعا وذلك للحصول على الفائدة المرجوة القصوى من اللقاح الواقي حسب الرأي العلمي للشركة الصانعة وجامعة أكسفورد.

وتشير التقارير إلى أن الجرعة الأولى تمنح حماية من الممكن أن تصل إلى نسبة 76%.

وفي حال تم أخذ الجرعة الثانية قبل 6 أسابيع من الجرعة الأولى تنخفض نسبة الحماية إلى 54%.

في حال أخذ الجرعة بعد مرور 11 إلى 13 اسبوعا يمكن الحصول على نسبة حماية تصل إلى قرابة 82%.

وقررت خلية الأزمة أيضا بضرورة متابعة المعنيين بالاتصال مع كوفاكس للحصول على شحنة جديدة من لقاح أسترازنيكا قبل الدخول في الأسبوع 11 لأول شخص تلقى الجرعة الأولى.