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خلية الأزمة: الحجر المنزلي يشمل القادمين من جميع الدول

منذ 3 ساعات
مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية

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عمان – قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، الأربعاء، إن الحجر المنزلي يشمل جميع القادمين من جميع الدول على اختلاف تصنيفها ولمدة أسبوع.

وأضاف الفراية ، أن الحكام الإداريين سيتابعون الخاضعين للحجر المنزلي عبر جولات تفتيشية مفاجئة على المنازل، وبعد انتهاء مدة الأسبوع يخضع المحجورون لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الأردن، الأربعاء، العمل بقرار إلغاء الحجر المؤسسي الفندقي الذي يفرض على المسافرين القادمين إليه، واستبداله بحجر منزلي لأسبوع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي 8 أيلول/سبتمبر، استأنف الأردن الرحلات الجوية المنتظمة من جديد، بعد قرار الحكومة تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة وإليها، ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وصنف الأردن الدول التي يستقبل منها مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، موزعين على 3 قوائم (خضراء، وصفراء، وحمراء)، بحيث تكون الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.المملكة

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