خلية الأزمة تناقش مؤشرات عودة القطاعات للعمل.. والنقل التبادلي بالمناولة

عمان – الغد – عقدت خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اجتماعاً، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز لمناقشة أبرز التحدّيات التي تواجه مختلف القطاعات، والتوجّهات المستقبليّة في ظلّ استمرار جائحة كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الاجتماع ناقش موضوع عودة عمل موظفي القطاع العام بعد عطلة عيد الفطر السعيد، ومستجدّات العمل في موقع الحجر الصحّي لسائقي الشاحنات على حدود العمري، وزيادة فاعليّة النقل التبادلي بالمناولة (Back to back)، والمرحلة الثالثة من عودة الأردنيين في الخارج.

وأضاف “كما تمّت خلال الاجتماع مناقشة المؤشّرات التي يمكن اعتمادها لإعادة فتح القطاعات المغلقة حتى الآن، مع التأكيد على أنّ ذلك يعتمد بشكل رئيس على تطوّرات الوضع الوبائي”.