خلية الأزمة: لا لقاح لأي شخص دون موعد مسبق

عمان- نفت ادارة عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، صحة انباء حول تحديد اليوم الثلاثاء، او تمديد ساعات العمل للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ضد كورونا دون مواعيد مسبقة، كانت تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الخلية في بيان اليوم، إلى أنها تعمل على تمديد ساعات العمل في بعض المراكز ضمن مواعيد مسبقة يتم ارسالها من خلال الرسائل الالكترونية “اس ام اس” لتطعيم المسجلين على المنصة.

واضافت انه سيتم استقبال المراجعين ممن تلقوا رسائل نصية تتضمن حصولهم على موعد في اليوم المذكور، مع التأكيد بضرورة عدم مراجعة مراكز التطعيم المخصصة لمن ليس له موعد مسبق، منعاً للاكتظاظ والازدحام الذي يساعد في نشر وباء كورونا.-(بترا)