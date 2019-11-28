“خليجي 25” في مدينة البصرة العراقية العام 2021

الدوحة- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أمس استضافة مدينة البصرة العراقية النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج في كرة القدم “خليجي 25”. وكتب الاتحاد الخليجي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج”. وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء الاتحاد في الدوحة التي تستضيف النسخة الرابعة والعشرين حتى الثامن من الشهر الحالي “تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 في العام 2021”. وأضاف “سوف نرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة الى جميع الاتحادات خلال الأسبوع المقبل وهي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات والامن، ونعتقد ان العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما”. وتابع “معايير الاستضافة سوف تتضمن ايضا الجدول الزمني لوصول الملفات رسميا، وايضا الموعد النهائي لاختيار الدولة المنظمة وايضا الدولة البديلة”. ومن جانبه، قال عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي “حصلنا على موافقة مبدئية على استضافة خليجي 25 في مدينة البصرة وبمشاركة المنتخبات الثمانية”. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي في بيان مقتضب بعد الانتهاء من اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية “خليجي 25 في البصرة”. وقدم وفد الاتحاد العراقي خلال الاجتماع ملف استضافة مدينة البصرة جنوب البلاد التي تعيش غليانا بسبب استمرار التظاهرات والاحتجاجات الشعبية هناك. وقدم الاتحاد العراقي في اكثر من مرة طلبا لاستضافة بطولة كأس الخليج منذ العام 2013 عندما تقدم بطلب استضافة النسخة الحادية والعشرين التي ذهبت الى البحرين بسبب عدم استكمال المنشآت والبنى التحتية المناسبة لمثل هذه الاستضافة. وذكر مسعود قبل بدء الاجتماع “تلقيت تأكيدات مساندة لملف العراق في استضافة خليجي 25 من قبل الاتحادين البحريني والسعودي وكذلك الاتحاد الإماراتي”.

وأضاف مسعود “موعد خليجي 25 هو شهر كانون الأول (ديسمبر) 2021”.

الى ذلك، يبحث المنتخبان الإماراتي والعراقي عن فوز ثان في المجموعة الأولى يقربهما من نصف النهائي عندما يلتقيان اليوم في استاد خليفة الدولي في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم “خليجي 24” في الدوحة.

وبدأ منتخبا الإمارات والعراق البطولة بشكل قوي، بعد فوز الأول على اليمن 3-0، والثاني على قطر المضيفة 2-1.-(أ ف ب)