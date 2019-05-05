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خليفات يفتتح معرضا شاملا في مدرسة البتراوي الجنوبي بالزرقاء

منذ 3 ساعات
جانب من الافتتاح

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عمان-الغد- برعاية عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى الدكتور سالم خليفات وبحضور السيد عامر الوظائفي رئيس مجلس التطوير التربوي والاستاذ المحامي عبدالرحيم الزواهرة رئيس مجلس التطوير لشبكة الزرقاء الجديدة وبحضور ممثلين من قسم النشاطات والاشراف في المديرية تم افتتاح المعرض الشامل بمناسبة الأعياد الوطنية في مدرسة البتراوي الجنوبي واشتمل المعرض على القاعة الهاشمية وزوايا متنوعة تراثيه، وفنية، ووسائل تعليمية وأنشطة حصص النشاط الحر.
وأشاد عطوفته بما شاهده من معروضات معربا عن سعادته بقدرة الطلبة على الإبداع و الابتكار وتوظيف المواد المستهلكة بعمل مجسمات ولوحات ليتم استثمارها داخل الغرفة الصفية بالصورة المثلى وفي نهاية المعرض قدم شكره لمديرة المدرسة الفاضلة هيام التميمي ولاعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية وطلبة المدرسة على حسن الإعداد والترتيب والتنظيم.

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