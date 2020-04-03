“خليفة التربوية”: إعلان أسماء الفائزين أيار المقبل

عمان – الغد- أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن إنتهاء جميع عمليات تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة للدورة الثالثة عشرة 2020 تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في شهر مايو المقبل .

وأكدت أمل العفيفي في بيان صحفي حصلت “الغد” على نسخة منه اليوم على تقدير الجائزة للإقبال الكبير من جانب مختلف الفئات التعليمية والأكاديمية والمؤسسات ذات العلاقة على الترشح وتقديم أعمال ومشاريع للدورة الحالية من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الجائزة أنجزت جميع عمليات التقييم والتحيكم من خلال توظيف تقنيات متطورة للإتصال المرئي عن بعد للمرشحين من داخل الدولة وخارجها .

وأوضحت العفيفي أن جميع لجان التحكيم أنجزت تقارير تقييم المرشحين وكذلك الزيارات الميدانية التقييمية وسيتم إعلان أسماء الفائزين في المجالات التي طرحتها الدورة الحالية وشملت 9 مجالات موزعة على 18 فئة بالإضافة إلى الشخصية التربوية الإعتبارية .