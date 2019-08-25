“خليفة الصناعية” توقع اتفاقية مع “اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند”

أبوظبي- في خطوة تسعى إلى استقطاب فرص استثمارية جديدة إلى أبوظبي، أعلنت مدينة خليفة الصناعية؛ إحدى أسرع المناطق الصناعية نمواً في الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع “اتحاد مصنعي البلاستيك في الهند” لتمكين الشركات الهندية المختصة بتصنيع اللدائن البلاستيكية من توسيع نطاق حضورها جغرافياً واقتصادياً عبر مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي. وتسلط هذه الخطوة الضوء على أهمية مجمع اللدائن البلاستيكية في المدينة كمركز لتصنيع وتوزيع هذه المواد.

وتؤكد الاتفاقية، التي تم توقيعها مؤخرا في دلهي، المزايا الجذابة التي يتمتع بها مجمع اللدائن البلاستيكية في مدينة خليفة الصناعية، ومن أبرزها سهولة الوصول من خلاله إلى منتجي المواد الخام الإقليميين، واتصاله بشبكة خطوط النقل الرئيسية في المدينة بما في ذلك ميناء خليفة التابع لموانئ أبوظبي والذي يعد أحد الموانئ عميقة -المياه الأكثر تطوراً في العالم.

وفي هذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: “نتطلع إلى استقطاب الشركات الهندية إلى مدينة خليفة الصناعية ودعم خططها للنمو والتوسع من خلال بيئة الأعمال المواتية التي نحرص على توفيرها من أجل استقطاب المستثمرين العالميين وترسيخ موقعنا كمنصة النمو المفضلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز دورنا المحوري في دفع عجلة نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، كما أنها تصب في إطار تعزيز أواصر التعاون المستمر بين الإمارات والهند التي تعد أحد أقدم الشركاء التجاريين لبلادنا”.

ومن جانبه، قال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: “تشكل هذه الاتفاقية خطوة ممتازة لدعم نمو الشركات الهندية الكبرى المختصة بصناعات البلاستيك واللدائن البلاستيكية مستفيدة من المزايا الفريدة التي يتمتع بها مجمع اللدائن البلاستيكية في مدينة خليفة الصناعية، بما في ذلك موقعه الاستراتيجي المميز وما يوفره من خدمات لوجستية عالية الجودة تدعم خطط الشركات للتوسع في الأسواق الأجنبية أو دخولها مستفيدة من عوامل الكفاءة والتكلفة التنافسية”.