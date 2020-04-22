شركات وأعمال

خليك في البيت مع أجهزة Galaxy

منذ 54 دقيقة

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عمان – تتوجه العديد من الشركات والجهات والمؤسسات لاتباع سياسة العمل عن بُعد، ما يعني بقاءنا في المنازل على مدار اليوم والساعة مع تغييرات جذرية في روتين حياتنا اليومي. وبالتالي، من المهم في ظل إغلاق النوادي الرياضية والحدائق والمساحات العامة التي يمكن إجراء التمارين فيها، الحفاظ على لياقتنا وصحتنا بأقصى قدر ممكن.
من الأهمية بمكان الحفاظ على صحتنا العقلية والجسدية عند العمل عن بعد، لذا يقدم تطبيق Samsung Health في أجهزة Galaxy مجموعة من النصائح والإرشادات لمساعدتك في الحفاظ على صحتك أثناء فترة التباعد الاجتماعي. يمكن للمستخدمين خلال ثوان معدودة تحديد أهدافهم الصحية والرياضية المتعلقة باللياقة، حيث يقوم التطبيق بتمكينهم من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج اللياقة البدنية كتمارين التنغيم وتمارين التمدد والتحمل. كما يمكن للمستخدمين الترفيه عن أنفسهم والاعتناء بجودة نومهم، عبر مراقبة جداول النوم باستخدام ميزة تتبع جودة النوم منSamsung Health ، إضافة إلى إمكانية الاستمتاع ببرامج اليقظة الذهنية، التي توفرها سامسونج بالتعاون مع Calm، الشركة الرائدة في مجال الطب البديل.

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