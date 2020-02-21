خليلية والنهار وأبودبور أبطال سباق الدفع الرباعي الأول – فيديو وصور

أيمن وجيه الخطيب

البحر الميت – توج المتسابق وسام خليلية وملاحه حمزة أبو شما – (فلسطين) بلقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، وحل المتسابق معن النهار وملاحه جواد الموسى ، في المركز الثاني وجاء عماد أبو دبور وملاحه أحمد أبو دبور (فلسطين) ، في المركز الثالث، في السباق الذي أقيمت منافساته اليوم الجمعة في منطقة بانوراما البحر الميت بمشاركة 40 متسابقا من فلسطين ولبنان والأردن، بدعم من “إطارات بي اف جود ريتش” الراعي الرسمي للبطولة لعام 2020.

متابعة الجمهور تثري السباق

تابع السباق منذ ساعات الصباح الأولى، عدد كبير من محبي سباقات التحدي والإثارة بين “الآلة والعقل”، ونالت عروض المتسابقين اعجاب الجمهور خصوصا في المراحل ذات التضاريس “الجبلية والصخرية والرملية والطينية”، والبرك المائية والجبل الصخري التي فرضتها طبيعة السباق.

وتكون السباق من الجولة الأولى وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى، ودارت منافسات قوية في الجولة الأولى لبلوغ الجولة الأخيرة لأفضل نتيجة يحققها السائقون، وسط تفاعل مميز من الجمهور، وبلغت المنافسىة ذروتها في الجولة الأولى بين المتسابقين وجيمي أعقوبيان (لبنان) بزمن 2.33. دقيقة، عماد أبو دبور (فلسطين) بزمن 2.48 دقيقة، ويحيى صوبر بزمن 2.50 دقيقة وهيثم العبادي بزمن 3.07 دقيقة ومعن النهار بزمن 3.08 دقيقة، ووسام خليلية (فلسطين) بزمن 3.16 دقيقة ومحمد مصابيح بزمن 3.20 دقيقة ومحمد النتشة (فلسطين) بزمن 3.27 دقيقة وحمزة تميور بزمن 3.38 دقيقة ووليد العبادي بزمن3.47 دقيقة وفارس نفش بزمن 4.02 دقيقة وأيسراقطيش بزمن 4.34 دقيقة وإيهاب علان بزمن 4.49 دقيقة ومصطفى العتوم بزمن 5.35 دقيقة.

واستطاع المتسابق وسام خليلية (فلسطين) احراز لقب السباق في الجولة الأخيرة بعد منافسة شديدة بين المتسابقين على المراكز المتقدمة.

النتائج الفنية للسباق

المركز الأول: وسام خليلية – حمزة أبو شما – (فلسطين) – جيب رانجلر بزمن 3.05 دقيقة.

المركز الثاني : معن النهار- جواد الموسى – رينج روفر كلاسيك بزمن 3.26 دقيقة.

المركز الثالث: عماد أبو دبور – أحمد أبو دبور (فلسطين) – جيب رانجلر بزمن 3.40 دقيقة.

المركز الرابع: هيثم العبادي – عاهد صلاحات – رينج روفر كلاسيك بزمن 4.13 دقثقة.

المركز الخامس: يحيى صور – ابراهيم حمزوق – لاند روفر بزمن 4.21 دقيقة.

المركز السادس: مصطفى العتوم – أوس العتوم – تويوتا هايلوكس بزمن 5.38 دقيقة.

المركز السابع: إيهاب العلان – عبد الله جانخوت – تويوتا فوررنر بزمن 6.02 دقيقة.

المركز الثامن : أشرف أبو الطيب – هادي نصار – جيب رانجلر بزمن 6.15 دقيقة.

المركز التاسع: حمزة تيمور – أحمد جانخوت – لاندروفر ديفندر بزمن 8.54 دقيقة.