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خمسة فرق تقصي وبائي تجمع عينات عشوائية من الأسواق في الطفيلة

منذ ساعتين
عينات كورونا

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فيصل القطامين

الطفيلة -قال رئيس فرق التقصي الوبائي في محافظة الطفيلة الدكتور وليد بكر ان نتائج ٣٤١ عينة من أصل نحو ٥٠٠ عينة عشوائية لفيروس كورونا كانت سلبية ، فيما لم تظهر نتائج العينات الباقية قد تم جمعها من مناطق وألوية محافظة الكفيلة منذ يوم الأربعاء الماضي ، بالإضافة الى جمع ١٠٥ عينات عشوائية وارسلت الى المختبرات المركزية في عمان .

وأشار بكر الى أن فرق التقصي العاملة في الطفيلة والمؤلفة من خمسة فرق تعمل وبشكل يومي على جمع عينات عشوائية من المحلات التجارية والغذائية ومحطات تنقية المياه والمخابز والمطاعم والحلويات ومحلات اخرى تقدم الغذاء للمواطنين للتأكد من خلو المحافظة من فيروس كورونا .

وأشار الى تعاون كافة الجهات في عملية جمع العينات ، ومثمنا وعي المواطنين الذين يبدون تعاونا لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي في المحافظة .

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