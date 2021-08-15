“خمسين وحعمل حفلة، لا تنسونا من الكنافة” توقعات طلبة توجيهي لنتائجهم

غادة الشيخ

عمّان- “خمسين وحعمل حفلة” وغيرها من تعليقات منها ما شابها التهكم والسخرية، ومنها ما شابها روح اليأس، وأخرى اتسمت في الأمل مثل “ناجحة وحوزع كنافة”.

تلك تعليقات رصدتها “الغد” عبر الاستطلاع العشوائي الذي نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وجه لطلبة التوجيهي وحمل عنوان: “ماذ تتوقع أن تكون نتيجتك؟”، في ظل حالة ترقب وتخوف وتشويق لنتائج امتحانات التوجيهي المتوقع صدروها فجر هذه الليلة.

وهناك من حسمها وقرر وفق ما جاء في التعليقات أنه “راسب فيزياء ورياضيات” متنميا أن “يغير الله القدر وينجح”، وآخر استبعد معدله واكتفى بالدعاء: “يا رب نتيجة تجبر الخاطر”، وآخر حمل تعليقه تناقض ساخر: “راسب عشان أصير أكبر دكتور جراحة في البلد”.

“حسبي الله ونعم الوكيل” تعليق من طالبة اكتفت به ولم تدرج توقعاتها لنتيجتها، فيما رجح طالب أن نتيجته ستكون 47 مع رسوب في امتحان الإنجليزي، إضافة إلى توقعات طلبة أخرى ذهبت إلى “احتمال آخد 97 مش أكيد”، و”94.8” بالتحديد.

“ناجحة إن شاء الله”، وفق ما علقت طالبة، فيما توقع طالب أن تكون نتيجته حسب “درجة الحرارة”، أما آخر فيرجح أن نتيجته سالب 100!.

وتضمنت تعليقات الاستطلاع أصوات مشجعين لطلبة التوجيهي مثل “لا تنسونا من الكنافة”، و “إن شاء الله كل شخص عليق ينجح”، “فالكم النجاح يا حبايب”، وتعليق جاء فيه: “شو ما جابوا بيكونوا أبطال في ظل حرب الامتحانات”.

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