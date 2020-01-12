خميس عطية يطالب بتعديلات دستورية لتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار

محمود الطراونة

عمان- طالب النائب خميس عطية، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، باجراء “تعديلات دستورية تحقق المشاركه الشعبية في صنع القرار”، مشيرا إلى أن “أول هذه التعديلات هو آلية تشكيل الحكومات، وايضا معالجة الخلل في المادة الدستورية المتعلقة باستقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها”.

وتايا نص كلمته:

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء الافاضل والزميلات الفاضلات ، ابناء شعبنا الاردني الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

في البداية اسمحوا ان اتقدم بخالص العزاء والمواساه للشعب العماني الشقيق، وللاخوة في البرلمان العماني،على رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد، والذي عرفناه في الاردن محبا لشعب الاردن ولقيادتنا الهاشمية، فالسلطان قابوس كان قائدا عربيا يحرص على التواصل مع الجميع، واختط لسلطنه عمان سياسة حكيمة في التعامل مع التطورات على الساحة العربية والاقليمية، رحم الله السلطان قابوس باني نهضة عمان الحديثة، وندعوا الله ان يحفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي سيواصل مسيرة التطور والتحديث في عمان.

الزملاء الاكارم والزميلات الفاضلات:

ونحن نناقش الاستحقاق الدستوري لمشروعي موازنة الدولة لعام 2020 ومشروع موازنة الوحدات الحكومية، اعلم جيدا ان هناك من يقول (لا يجرؤ احد من النواب على ججب الثقه عن الموازنه) لان فيها مخصصات لزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، ونحن دائما نطالب بزيادة الرواتب وقد تحقق، ونشيد بل نشكر الحكومه على زياده الرواتب .

ولكن الوضع مختلف تماما، فالامر متعلق بسياسات اقتصادية ونهج اقتصادي اوصلنا الى ازمة اقتصادية عميقه، كنا بحاجة الى موازنة استثنائية تعالج الوضع الاستثنائي في الاقتصاد الوطني الذي دخل في مرحلة خطيرة عنوانها الركود والانتظار، فالبطالة استفحلت، والفقر في ازدياد، وظاهرة تسريح العمال اصبحت شائعة لدى منشئاتنا الصناعية والتجارية، وهجرة رؤوس الاموال وخاصة في قطاعات الصناعة والانشاءات والشقق السكنية اصبحت ايضا ظاهرة ماثلة للعيان وهنا اتحدث عن الهجرة الى الخارج.

الزملاء والزميلات:

اننا في حالة استعصاء اقتصادي وأزمة اقتصادية عميقة، وتتجلى مظاهرها في الاسواق، وفي ارتفاع الاسعار، والحالة المعيشية لشعبنا، بل وصلنا الى مرحلة قد تغيب فيها صناعاتنا الوطنية، وهذا كله بفعل سياسات اقتصادية “عاجزة” وغير قادرة على مواجهة التطورات في الاقليم، وخاصة إغلاق الحدود مع سوريا والعراق .

وهنا بات واضحاً عجز او عدم قدرة النخب صاحبة القرار، وصانعة السياسات الاقتصادية في بلادنا، على اخراجنا من الازمة الاقتصادية، لانها تفكر دائما بخيارات عادية ومن داخل الصندوق، بل انها لا تعرف إلا وصفات وبرامج صندوق النقد الدولي، الذي لا يعرف ايضا إلا لغة الارقام ولغة افقار الشعوب في إطار تبعية الشعوب الفقيرة لصالح الشركات المتعددة الجنسيات، التي باتت اليوم هي من تتحكم في القرار الاقتصادي العالمي، ودعوني هنا أشيد بتصريحات وزير المالية الحالي المتعلقة برفض إملاءات صندوق النقد الدولي، ونطالب بتعزيز هذه التصريحات لكي تصبح سياسات رسمية للحكومة والدولة.

ان المطلوب سعادة الرئيس من الحكومة ومجلس النواب والفعاليات السياسية والاقتصادية، التفكير في سياسة اقتصادية مختلفة عنوانها “وقف التعامل مع وصفات صندوق النقد الدولي”، من خلال تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها لنا النخب الاقتصادية صاحبة القرار الاقتصادي، علينا ان نتجاوز هذه الخطوط الحمراء، والبدء باتباع سياسة اقتصادية نابعة من ذاتنا، وهنا اقتراح أن نبدء بمسار إقتصادي جديد عنوانه إعادة دور الدولة في الدورة الاقتصادية، وتعزيز دور الصناعة الوطنية ودعمها من خلال اجراءات تشريعية تحمي هذه الصناعات، فالعالم اليوم كله يتخذ اجراءات حمائية للصناعات الوطنية، والعمل على تشجع الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تكون مدعومة من الدولة من خلال قروض بلا فائدة .

الزميلات الفاضلات والزملاء الاكارم:

ان الوضع مختلف فعلا من الناحية الوطنية وجاءتنا الحكومة باستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من الصهاينة، وهنا اطالب بالغاء هذه الاتفاقية التي يرفضها شعبنا ورفضها مجلس النواب. كما أعلن بانني لن اوافق على الموازنة ما دامت فيها مخصصات لاستيراد الغاز من الصهاينه .

الزملاء والزميلات:

ان الاصلاح الاقتصادي لا يمكن إنجازة دون ان ننجز إصلاحا سياسيا متكاملا يدفعنا نحو دولة المواطنة والتعددية الحزبية، وهذا يتطلب منا اجراء تعديلات دستورية تحقق المشاركه الشعبية في صنع القرار، وأول هذه التعديلات هو آلية تشكيل الحكومات، وايضا معالجة الخلل في المادة الدستورية المتعلقة باستقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، فهذه المادة بحاجة الى دراسه معمقة من جديد حتى لا نضع قيودا امام صاحب القرار الدستوري .

سعادة الرئيس الفاضل:

هناك قضايا إقتصادية نؤكد على اهميتها، وأبرزها مطالبة الحكومة التقدم بمشروع قانون لضريبة المبيعات يخفض ضريبة المبيعات، وهنا قمنا…