“خنساء اللويبدة” تسقط حقها في قضية انهيار العمارة

تنازلت إحدى المشتكيات في قضية انهيار بنايتين بمنطقة اللويبدة، والتي فقدت ثلاثة من أبنائها في الحادثة عن الشكوى، وأسقطت حقها الشخصي؛ لوقوع مصالحة مع المسؤول عن البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم 38، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وبحضور وكلاء المشتكى عليهم، وتمَّ إمهال صاحب البناء حتى الأسبوع المقبل، لإحضارهم دفعة واحدة تحت طائلة اعتباره عاجزا عن ذلك إن لم يحضرهما وخاتما للبينة.

وعرفت السيدة التي فقدت أطفالها بالحادثة وتدعى عبير بـ”خنساء اللويبدة” وهزت قصتها الأردنيين الذي تعاطفوا معها بشكل غير مسبوق.

وتوفي في الحادثة الأليمة في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي 14 شخصا.