خواكين سانشيز يمدد عقده مع ريال بيتيس حتى العام 2021

مدريد – أعلن نادي ريال بيتيس الاسباني لكرة القدم الخميس تمديد عقد قائده المخضرم خواكين سانشيز عاما إضافيا، على أن ينتهي في حزيران/يونيو 2021.

وأشار الـ “فيرديبلانكوس” على موقعه الالكتروني إلى أن لاعب الجناح البالغ من العمر 38 عاما سيبقى “مرتبطا ببيتيس حتى عام 2021”.

وتابع بطل اسبانيا عام 1935 “أيقونة للاجيال المختلفة في بيتيس، سيستمر (خواكين) في منح (ستاد) بينيتو فيامارين موهبته التي لا تنضب”.

ودخل خواكين تاريخ الدوري الإسباني من بابه الواسع بعدما بات في سن الـ 38 عاما و140 يوما أكبر لاعب يسجل ثلاثية “هاتريك” في تاريخ “لا ليغا”، عندما قاد فريقه للفوز على أتلتيك بلباو (3-2) في المرحلة السادسة عشرة، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وحطم خواكين الرقم القياسي السابق الذي صمد 55 عاما والمسجل باسم أسطورة ريال مدريد الأرجنتيني-الاسباني الراحل ألفريدو دي ستيفانو والذي حقق الانجاز في آذار/مارس 1964 في سن الـ 37 عاما و255 يوما.

وسجل خواكين أهدافه في غضون 18 دقيقة (2 و11 و20)، ليصبح سابع لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل “هاتريك” في أول 20 دقيقة.

Y el lunes 30… ¡no te puedes perder el acto que hemos organizado con @joaquinarte en el Villamarín! 👋👪😚 ¡Os espera a las 13:00h! 🏠🏃‍♂️ ¡Todos al Estadio para darle el cariño que se merece! 🔝 pic.twitter.com/6n9mro37yb — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 26, 2019

وكانت هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الدولي السابق الذي بدأ مسيرته في الملاعب الإسبانية عام 1999، بتسجيل “هاتريك”.

بدأ سانشيز مسيرته في بيتيس في بداية الالفية الثانية، قبل أن يتنقل بين أندية فالنسيا (2006-2011)، وملقة (2011-2013)، وفيورنتينا الإيطالي (2013-2015)، ليعود إلى إسبانيا عبر بوابة بيتيس عام 2015. كما خاض 51 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

ويحتل بيتيس المركز 13 في الدوري برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات مقابل خمسة تعادلات وسبع هزائم بعد 18 مرحلة. (أ ف ب)