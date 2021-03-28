خوانفران توريس يستثمر في ناد إسباني بالدرجة الثالثة

مدن – انضم لاعب أتلتيكو مدريد السابق، خوانفران توريس، لنادي إنتر سيتي كمستثمر بارز، حسبما أعلن النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، اليوم الأحد.

ويمثل انضمام الدولي الإسباني السابق، المتوج بالليجا وبكأس الملك وبالدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد وبطل أوروبا 2012 مع منتخب “لا روخا”، لإنتر سيتي خطوة جديدة نحو هدف ذلك النادي ليصبح أول فريق كرة قدم إسباني يتم إدراجه في سوق الأوراق المالية.

يشار إلى أن نادي إنتر سيتي، الذي لديه فرص للصعود، ينافس منذ تأسيسه في عام 2017 بمشروع رياضي مبتكر، ولديه سلسلة من الأهداف المشتركة بين المستثمرين والمشجعين والإدارة.

وأكد توريس أنه قرر الانضمام لهذا التحدي لأنه ينقل إليه “أمان وثقة وشفافية”.

وقال “أعلم أن إنتر سيتي يعمل بمهنية. أعرف جيدا الأشخاص والمحترفين الذين يقودوا هذا التحدي. من واقع خبرتي، إذا كان هناك فريق تنافسي ويعمل بتواضع والتزام وحماسة، يكون طريقه نحو النجاح أبسط بكثير”. (إفي)