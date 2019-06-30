خوري لـ “الغد” : نجري اتصالات مع الجانب اللبناني لمعرفة مصير المشجع “الجبالي”

عمان – الغد – أكد النائب طارق خوري أنه أجرى اتصالات مع الجانب الأمني اللبناني لمعرفة مصير المشجع الوحداتي محمد زياد عبدربه الجبالي ، الذي يتردد أنه موقوف لدى أجهزة الأمن اللبنانية.

وأشار خوري في تصريحات لـ “الغد” أن وجود عطلة رسمية اليوم الأحد لن تمكنه من معرفة مصير المشجع الجبالي فيما إذا كان موقوفاً لدى السلطات اللبنانية لدواعي سياسية أو غيرها ، أو أنه غادر إلى سورية وموقوفاً هناك ، حيث يفترض أن يحصل على الإجابة يوم غد الإثنين.

وأضاف خوري أنه على تواصل مع عائلة المشجع الجبالي ، وأنه سيبذل قصارى جهده للإفراج عنه في حال كان موقوفاً في أحد البلدين “لبنان أو سورية”.

إلى ذلك ، أكد عضو في نادي الوحدات (رفض الإفصاح عن اسمه) العثور على المشجع الوحداتي محمد زياد عبدربه الجبالي موقوفاً لدى السلطات اللبنانية ، وذلك بعد رحلة بحث طويلة استمرت قرابة 6 أيام ، مشيراً إلى أنه سيعود إلى أرض الوطن وأهله ومحبيه خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وكان المشجع الوحداتي ، خرج لمؤازرة فريق نادي الوحدات لكرة القدم في المواجهة الآسيوية أمام العهد اللبناني في بيروت يوم 24 حزيران (يونيو) الماضي ، ولم يعد حتى اللحظة.