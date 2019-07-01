خوري لـ “الغد” : نواصل مساع الافراج عن المشجع الجبالي في بيروت

زايد الدخيل

عمان – الغد – أكد النائب طارق خوري أن مشجع فريق الوحدات محمد زياد عبد ربه الجبالي ، موقوف لدى الجهات الأمنية اللبنانية على خلفية قضية غير سياسية.

وأضاف خوري في تصريحات لـ”الغد” أنه تواصل مع والد وعم المشجع الجبالي الموجودين في بيروت ، حيث تم الإطمئنان على صحة وظروف إعتقال الجبالي، والسير في إجراءات الإفراج عنه، وتوكيل محام هناك إن تطلب الأمر ذلك.

وكان المشجع الوحداتي محمد الجبالي ، خرج لمؤازرة فریق نادي الوحدات لكرة القدم في المواجھة الآسیویة أمام العھد اللبناني في بیروت یوم 24 حزیران (یونیو) الماضي ، ولم یعد حتى اللحظة.

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