خوري: مشجع الوحدات الجبالي في عمّان صباح السبت بعد إفراج لبنان عنه

عمان- الغد- أعلن النائب طارق خوري، اليوم الجمعة، إفراج السلطات اللبنانية عن المشجع الوحداتي، محمد الجبالي، مشيراً إلى أنّه سيصل إلى الأردن غداً السبت.

وقال خوري على “تويتر”: “غدا الساعة السابعة صباحا يصل المشجع الوحداتي محمد الجبالي مطار الملكة علياء على رحلة الملكية القادمة من بيروت”.

غدا الساعة السابعة صباحا يصل المشجع الوحداتي محمد الجبالي مطار الملكة علياء على رحلة الملكية القادمة من بيروت. pic.twitter.com/WM1zJ5flPz — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) July 5, 2019

وكان المشجع الوحداتي محمد الجبالي، خرج لمؤازرة فریق نادي الوحدات لكرة القدم في المواجھة الآسیویة أمام العھد اللبناني في بیروت یوم 24 حزیران (یونیو) الماضي، ولم يعد، ليتبين بعدها أنه موقوف لدى قوى الأمن الداخلي اللبناني على خلفية قضيّة غير سياسية.