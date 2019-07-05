آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

خوري: مشجع الوحدات الجبالي في عمّان صباح السبت بعد إفراج لبنان عنه

منذ 51 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أعلن النائب طارق خوري، اليوم الجمعة، إفراج السلطات اللبنانية عن المشجع الوحداتي، محمد الجبالي، مشيراً إلى أنّه سيصل إلى الأردن غداً السبت.

وقال خوري على “تويتر”: “غدا الساعة السابعة صباحا يصل المشجع الوحداتي محمد الجبالي مطار الملكة علياء على رحلة الملكية القادمة من بيروت”.

وكان المشجع الوحداتي محمد الجبالي، خرج لمؤازرة فریق نادي الوحدات لكرة القدم في المواجھة الآسیویة أمام العھد اللبناني في بیروت یوم 24 حزیران (یونیو) الماضي، ولم يعد، ليتبين بعدها أنه موقوف لدى قوى الأمن الداخلي اللبناني على خلفية قضيّة غير سياسية.

مقالات ذات صلة

السودان.. المجلس العسكري والمعارضة يتوصلان لاتفاق لاقتسام السلطة

منذ ساعتين
النفط

انخفاض أسعار النفط 1 %

منذ 3 ساعات
الذهب

ارتفاع أسعار الذهب

منذ 3 ساعات

أجواء صيفية عادية الجمعة والسبت

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock