خوري يمثل أمام المدعي العام بعد دعوته “لتفجير خط الغاز”

عمان- الغد- أوضح مصدر مطلع، اليوم السبت، بشأن الشكوى المقدمة بحق النائب طارق خوري، وما تم تداوله من أخبار حولها.

واَضاف المصدر أنّ “الشكوى قدمها اثنان من المواطنين من أبناء مدينة الزرقاء، على خلفية قيام النائب خوري في إحدى اللقاءات العامة بحض المواطنين على القيام بأعمال إرهابية ودعوتهم لتفجير أنفسهم بخط الغاز التابع لشركة نوبل إنيرجي الأميركية”.

وأكد أن “الشكوى منظورة أمام مدعي عام الزرقاء الذي استدعى خوري للمثول أمامه، كإجراء قضائي طبيعي للاستماع لأقواله عما هو منسوب إليه وليس كما يروج البعض بان موضوع الشكوى تعكير صفو العلاقات مع دولة مجاروة وتبقى إجراءات هذه الشكوى ضمن صلاحيات القضاء وهو صاحب الكلمة الفصل فيها .