خوض غمار التدفقات الرأسمالية

توبياس أدريان، وغيتا غوبيناث، وجيلا بازارباشيوغلو*

في سياق جهد متواصل لمساعدة البلدان على التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال المتقلبة العابرة للحدود، خطا صندوق النقد الدولي خطوة كبيرة نحو وضع إطار تحليلي اقتصادي كلي جديد يمكن الاسترشاد به في إصدار الاستجابات الملائمة على صعيد السياسات. ويعكس هذا العمل تطور الفكر فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية وسوف يسهم في مراجعة الصندوق المقبلة لرؤيته المؤسسية بشأن تحرير تدفقات رؤوس الأموال وإدارتها، وهي الرؤية التي يسترشد بها حاليا في إسداء المشورة وإجراء التقييمات لسياسات البلدان الأعضاء.

وتنطوي تدفقات رؤوس الأموال الدولية على منافع كبيرة للتنمية الاقتصادية، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى خلق صدمات أو تضخيم ما يقع منها. ولطالما وضعت هذه المعضلة تحديات أمام صناع السياسات في كثير من الاقتصادات المفتوحة.

وبينما يمكن لأسعار الصرف المرنة أن تكون بمثابة أداة مفيدة لامتصاص الصدمات في مواجهة تقلب تدفقات رؤوس الأموال، فإن هذه الآلية لا تحقق الوقاية الكافية في كل الأحوال، ولا سيما حين تتعطل إمكانية النفاذ إلى أسواق رأس المال العالمية أو يكون عمق الأسواق محدودا.

وتنوعت الاستجابات على صعيد السياسات تجاه تقلب تدفقات رؤوس الأموال أثناء جائحة “كوفيد 19”.

مناهج متنوعة

ويسعى كثير من صناع السياسات إلى إيجاد مزيج من أدوات السياسة يكون مكملا لسياسة سعر الفائدة عند التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال. وتتضمن هذه الأدوات الإجراءات الاحترازية الكلية، والتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وإجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال.

وقد استخدمت هذه المناهج المتنوعة أيضا أثناء أزمة “كوفيد 19″، مع فروق كبيرة بين استجابات البلدان.

ورغم الاستخدام واسع الانتشار لهذه الأدوات المتنوعة، فلا يوجد حتى الآن إطار نظري واضح يمكن الاسترشاد به في استخدامها بشكل متكامل.

وها هي دراسة جديدة بعنوان “نحو إطار متكامل للسياسات (IPF)” تبدأ في سد الثغرة القائمة؛ حيث تجمع بين دفتيها مختلف الرؤى التي تعبر عنها النماذج الجديدة، وكذلك العمل التجريبي ودراسات الحالة، وتنشئ إطارا متماسكا لاستخدام أدوات متعددة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

ويشير تحليلنا إلى أنه لا توجد استجابة موحدة تصلح للجميع في مواجهة تقلب تدفقات رؤوس الأموال، ولا هي مسألة يمكن تناولها من منظور أن “أي شيء يؤدي الغرض” أو أن كل السياسات فعالة بالقدر نفسه. فالسياسات المثلى تعتمد على طبيعة الصدمات وخصائص البلدان. وعلى سبيل المثال، في بلد أسواقه المالية أقل تطورا وعليه ديون كبيرة بالعملات الأجنبية، قد تختلف استجابة السياسات الملائمة عن مثيلاتها في البلدان التي لا توجد في ميزانياتها العمومية تفاوتات في أسعار العملات، أو التي يمكنها الاعتماد على أسواق أكثر تطورا (عميقة وسائلة).

وعلى وجه العموم، في البلدان ذات أسعار الصرف المرنة، والأسواق العميقة، والنفاذ المتواصل إلى الأسواق، يظل من الملائم تعديل سعر الصرف بالكامل بما يتناسب مع الصدمات. غير أنه إذا كان البلد المعني يعاني من مواطن ضعف معينة، مثل الأسواق الضحلة أو الدولرة أو توقعات التضخم غير الثابتة، فإن أسعار الصرف المرنة تظل ذات نفع كبير، لكن هناك أدوات أخرى يمكن أن تسهم بدور فعال أيضا. وعلى وجه التحديد، يمكن للإجراءات الاحترازية الكلية، والتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وإجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال، أن تعزز استقلالية السياسة النقدية حتى تتمكن من التركيز بالشكل الملائم على احتواء التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي المستقر. وباستخدام الأدوات نفسها -بما في ذلك الإجراءات الاحترازية المطبقة قبل وقوع الصدمات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال الوافدة- يمكن المساعدة أيضا على الحد من المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي.

ولا تبرر نتائجنا استخدام الأدوات عشوائيا. وعلى سبيل التحديد، ينبغي عدم استخدام أدوات إطار السياسات المتكامل للحفاظ على سعر صرف مفرط أو منقوص. وإضافة إلى ذلك، فبينما تساعد أدوات إطار السياسات المتكامل على تجاوز الصدمات، فإنها لا تستطيع معظم الوقت تحييد الأثر الناجم عن مواطن الضعف الأساسية. ومن ثم فهي ليست بديلا للأسواق العميقة، والميزانيات العمومية السليمة، والمؤسسات القوية. وتظل الجهود الرامية إلى تشجيع تطور الأسواق والمؤسسات مكملا مهما للسياسات الاقتصادية الكلية السليمة.

ويمثل الإطار الجديد تقدما كبيرا في الفكر المتعلق بالتوقيت الذي ينبغي أن تستخدم فيه الأدوات المختلفة والذي ينبغي ألا تُستخدم فيه، وكيف يمكن لها أن تعمل معا لتحقيق نتائج أفضل. ويركز خبراء الصندوق على مجالات متعددة لاستكمال التحليل:

الآثار طويلة الأجل: ينبغي الموازنة بين المنافع التي تحققها أدوات إطار السياسات المتكامل وما قد يترتب عليها من تكاليف، مثل تباطؤ التطور السوقي وزيادة الإقبال على المخاطرة. ذلك أن الاعتماد على بعض الأدوات لفترة مطولة قد يتسبب في استدامة مواطن الضعف نفسها التي تبرر استخدامها. فعلى سبيل المثال، قد تتسبب التدخلات المستمرة في تغذية شعور (زائف) بالأمان من تطورات سعر الصرف المستقبلية، ما يؤدي بالشركات أو الأسر إلى تحمل المزيد من الدين بالعملات الأجنبية، ومن ثم تزداد مواطن الضعف في الميزانية العمومية.

جوانب المالية العامة: يؤثر موقف المالية العامة ومستويات الدين العام على مدى تعرض البلدان للصدمات، في حين أن سياسة المالية العامة ذاتها غالبا ما تكون أقل ملاءمة من أدوات إطار السياسات المتكامل في إدارة تدفقات رؤوس الأموال. وسيتم توسيع نطاق النماذج المستخدمة حتى تتيح النظر بصورة أعمق إلى التفاعل بين مختلف سياسات المالية العامة وأدوات إطار السياسات المتكامل.

الاعتبارات متعددة الأطراف: يعتمد مزيج السياسات الأمثل في أي بلد أيضا على إجراءات البلدان الأخرى والمؤسسات العالمية. وقد يكون لأدوات إطار السياسات المتكامل آثار إيجابية، وخاصة إذا كانت تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وتعمل على تيسير التجارة. غير أنها قد تتسبب في تداعيات سلبية أيضا. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي إجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال إلى تحويل هذه التدفقات إلى بلدان أخرى حيث يمكن أن تسهم هذه التدفقات في تقييم العملة بصورة مبالغ فيها وإحداث فورة في النشاط الاقتصادي.

الضمانات الوقائية والمقاييس: في “إطار السياسات المتكامل”، يُقصد باستخدام الأدوات تحقيق أهداف محددة بوضوح للاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. غير أن هذه الأدوات قد يساء استخدامها في الواقع العملي وقد تدعم أسعار الصرف المنقوصة أو المفرطة، أو تحل محل التكيف الاقتصادي الكلي المبرر، أو تعوق استكشاف الأسعار والمنافسة. وللتمييز بين التطبيق الملائم وغير الملائم لأدوات إطار السياسات المتكامل، يتعين وضع مقاييس ملائمة لتقييم استخدامها.

وسيؤدي العمل في كل من هذه المجالات إلى تحقيق تقدم في الفترة المقبلة ويُنتظر أن يسفر عن إرشادات أفضل بشأن السياسات الملائمة للبلدان التي تواجه تدفقات رؤوس أموال متقلبة.

*توبياس أدريان المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي. غيتا غوبيناث المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في الصندوق. جيلا بازارباشيوغلو مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (SPR) في الصندوق.