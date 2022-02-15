خوفا من روسيا.. إسرائيل منعت نقل قبة حديدية لأوكرانيا

هآرتس

نداف ايال

تبذل إسرائيل كل ما في وسعها كي لا تجد نفسها في الوسط، بين الغرب وأوكرانيا من جهة والروس من جهة أخرى. في السنة الماضية وجدت إسرائيل نفسها في وضع مرتب حول أحد الإنجازات التكنولوجية المبهرة للغاية لديها، القبة الحديدية، ورغبة كييف في التزود بها. وكان يمكن لهذا التزود أن يضع إسرائيل في وضع أزمة شديدة للغاية حيال موسكو، في ذروة هذه الأيام – قبل لحظة من الغزو الروسي، وفقا للتقديرات الغربية.

ابتداء من الصيف الماضي بدأت إسرائيل سلسلة من الخطوات في محاولة لمنع الصدام مع الأميركيين (ومع الأوكرانيين في القضية)، ونجحت في شطب الموضوع عن جدول الأعمال. محافل في أوكرانيا أعربت عن خيبة أملها من موقف إسرائيل: يمثل السلوك حول القبة الحديدية تمثيلا جيدا الوضع الاستثنائي الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه: بشكل عملي، هي دولة ذات حدود مشتركة مع موسكو، بسبب السيطرة الفعلية لكرملين في الأزمة السورية. وفي إسرائيل يعتقدون أن إدارة بايدن وزعماء الكونغرس يفهمون الحاجة الإسرائيلية للحذر، ولهذا فقد تصرفوا “بحذر ومسؤولية” على حد تعبير هذه المحافل، بالنسبة للقبة الحديدية.

منظومة الدفاع ضد الصواريخ وقاذفات الهاون، القبة الحديدية، تم تطويرها في إسرائيل ولكنها مشروع مشترك مع البنتاغون الأميركي. الاتفاق بين الطرفين لا يسمح ببيع المنظومة لدولة ثالثة دون موافقة مشتركة. والنشر الكبير الذي حظي به هذا الموضوع في أعقاب المواجهة العسكرية مع حماس في حارس الأسوار اكتسب شعبية هائلة – في أوكرانيا أيضا. بدأ الأوكرانيون يعملون بجد في واشنطن كي يقنعوا مشرعين أميركيين بالمبادرة لنقل منظومة الدفاع ضد الصواريخ والقذائف إليهم. وطلبت أوكرانيا بشكل رسمي من إدارة بايدن نقل صواريخ باتريوت والقبة الحديدية إلى أوكرانيا في الربيع الماضي. ولم يكن الغزو الروسي يظهر في الأفق، ولكن الإدارة – بما في ذلك نواب في الكونغرس من طرفي المجلس، جمهوريين وديمقراطيون – مالوا لنهج أكثر عدوانية تجاه الكرملين حول استمرار الصراع المسلح في شرقي أوكرانيا.

وهكذا أضيف إلى قانون الدفاع الأميركي للعام 2022 تعديل يفترض أن يضغط على إدارة بايدن لأن تبيع كييف منظومات دفاع جوية ومنظومات ضد الصواريخ والقاذفات – أو إرسال بطاريات القبة الحديدية المأهولة بالجيش الأميركي حقا. هذا التعديل نفسه طلب من الإدارة رفع تقرير إلى لجنة القوات المسلحة يشرح لماذا لا تباع منظومات قائمة كهذه للأوكرانيين. وفي شهر أيلول (سبتمبر) نشر موقع “بوليتيكو” أن للجيش الأميركي كانت إرسالية بطاريتين أوصيتا من رفائيل منطقية جدا: فالقبة الحديدية على أي حال لا تنخرط في منظومة القيادة والتحكم الأميركية المضادة للصواريخ، على حد قول مصادر عسكرية أميركية اقتبسها النبأ. وأعلمت مصادر في الكونغرس وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية أيضا بهاتين البطاريتين اللتين كان يمكنهما أن تضعا إسرائيل في موقف معقد جدا: أن ترفض إرادة جهاز الأمن الأميركي إرسال القبة الحديدية إلى الأوكرانيين أو أن تتورط في مواجهة مع موسكو.

أوضحت إسرائيل للإدارة الأميركية في محادثات غير رسمية أنها لن تتمكن من الموافقة على نقل بطاريات قبة حديدية إلى كييف بسبب العلاقات مع روسيا. والأوكرانيون، الذين شعروا بالنشاط الإسرائيلي، توجهوا في الأشهر الأخيرة مباشرة إلى حكومة بينيت – لبيد وطلبوا دعما إسرائيليا لتزويدهم بالمنظومة. وتحدث وزير خارجية أوكرانيا عن الرغبة الأوكرانية في منظومة الدفاع الإسرائيلية في مقابلة مع “كان” في بداية الشهر. كما طلب الأوكرانيون بطاريات باتريوت من واشنطن والتي أخذ فيها قرار مبدئي – حتى تشرين الثاني (نوفمبر)– بعدم تزويدهم بمنظومات دفاع من هذا النوع. كما اقتنع الأميركيون بالحجج الإسرائيلية، فشطبوا نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا عن جدول الأعمال تماما. فقد كان مهما لإسرائيل جدا أن تتم الأمور بصمت كي لا تسيء لكييف أيضا.

أما وزير الدفاع الأوكراني، من جهته، فقد أوضح في بداية الشهر الحالي أن بطاريات القبة الحديدية على أي حال لن تقدم جوابا لغرض الدفاع عن “المنشآت الاستراتيجية” في الدولة مثل المنشآت النووية وذلك لأنها مخصصة للصواريخ وقاذفات الهاون التي “تنتج في معامل دول مجاورة”. وما يزال الأوكرانيون معنيين بصواريخ باتريوت ولكن التقديرات هي أن الإدارة في واشنطن تصر على رفضها في هذا الشأن.

ومن مكتب وزير الخارجية لم يصلنا تعقيبا على الأمور.