خوفا من نسخة كورونا المتحورة.. بريطانيا تحظر دخول المسافرين من الإمارات

لندن- أعلنت المملكة المتحدة الخميس غلق حدودها أمام غير المقيمين الآتين من الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل دبي التي تستقبل عددا كبيرا من السياح، في محاولة لمنع وصول نسخة كوفيد-19 الجنوب إفريقية المتحوّرة.

وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الحظر الذي يشمل أيضا بوروندي ورواندا ويبدأ سريانه الجمعة الساعة 13,00 (محلي وغرينيتش)، يمثل مفاجأة سلبية لكثير من السياح المتواجدين في دبي التي أبقت حدودها مفتوحة رغم ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

ولا يشمل القرار المواطنين البريطانيين والإيرلنديين، وكذلك المقيمين في المملكة المتحدة، الذين صار عليهم الالتزام بحجر لعشرة أيام إثر عودتهم إلى البلاد.

وأضافت وزارة النقل أنه “لن يتم تطبيق الإعفاءات المتبعة عادة، خاصة بالنسبة لسفرات الأعمال”.

ومنعت بريطانيا أيضا الرحلات المباشرة من الإمارات.

وكانت المملكة المتحدة قد أغلقت حدودها منتصف كانون الثاني/يناير أمام غير المقيمين القادمين من دول أميركا الجنوبية والبرتغال.

ويجب كذلك على المسافرين إلى المملكة المتحدة، أول بلد أوروبي يتجاوز 100 ألف وفاة جراء الوباء، إظهار فحص يؤكد عدم إصابتهم كوفيد-19.(أ ف ب)