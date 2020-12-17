خيارات صحية وذكية لمرضى السكري

عمان- يعاني أكثر من 17 % من الأشخاص في الأردن مرض السكري. ويؤدي تناول أطعمة صحية دورًا كبيرًا في مساعدة المصابين في السكري للسيطرة على مرضهم وتجنب أي مضاعفات.

مرض السكري هو ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويحدث هذا نتيجة عدم توفر الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال حرق السكر أو نتيجة التغييرات في استجابة خلايا الجسم للهرمون.

الارتفاع المزمن لمستويات السكر في الدم قد يكون له آثار ضارة على العيون والكلى والأعصاب، إضافة إلى أعضاء كثيرة أخرى في الجسم.

في حال كنتم أو أحد أفراد أسرتكم تعانون السكري، تجدون أدناه بعض النصائح التي قد تساعدكم على صنع خيارات غذائية أفضل:

صنع تغييرات صغيرة وبسيطة يمكن المحافظة عليها والالتزام بها بسهولة كون ديمومتها يسهل تحقيقها.

وضع هدف لفقدان الوزن في حال كان هنالك حاجة لذلك. فقد يسهم الوصول لوزن طبيعي أحيانًا في خفض نسبة الإصابة بالسكري أو قد يؤخره لسنوات عديدة.

في حال بدأتم مؤخرًا محاولة السيطرة على المرض، فإنه يفضل البدء في مراقبة كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها. ويفضل قياس السكر بشكل منتظم إلى أن تمتلكوا الخبرة الكافية في معرفة كمية الإنسولين التي تحتاجونها وفقًا لكمية استهلاككم للطعام.

إضافة الألياف إلى النظام الغذائي بأكبر قدر ممكن من خلال تناول الحبوب الكاملة (خبز القمح الكامل والشوفان وحبوب الإفطار) والفاكهة والخضروات الكاملة.

استبدال الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية: مثل الزبدة والمقالي وتتبيلات السلطات الجاهزة، بمصادر للدهون الصحية مثل: زيت الزيتون والزيتون والمكسرات الصحية والأفوكادو.

الانتباه إلى كمية السكر التي يتم استهلاكها، خاصة المشروبات الغنية بالسكر كونها غنية جدًا بالسعرات الحرارية.

استخدام التوابل والأعشاب لتنكيه الطعام بدلًا من الملح لضمان عدم تجاوز كمية الملح المحددة يوميًا.

بالرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي هو أمر هام جدًا بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، إلا أن اتباع أسلوب الحياة الصحي بممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين، تسهم أيضًا بشكل كبير في التمتع بحياة صحية وسعيدة أكثر.

بالرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي هو أمر هام جدًا بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، إلا أن اتباع أسلوب الحياة الصحي بممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين، تسهم أيضًا بشكل كبير في التمتع بحياة صحية وسعيدة أكثر. الجمعية الملكية للتوعية الصحية

مجلة نكهات عائلية