خياران لموعد إعلان تشكيلة “النشامى”.. وتجهيز 5 أسرة مساج بطلب من أنريكي

يحيى قطيشات – أنهى القائمون على صيانة ستاد عمان الدولي، تجهيز 5 أسرة مساج سيستخدمها لاعبو المنتخب الإسباني عند وصولهم إلى الأردن يوم 14 الشهر الحالي، لملاقاة المنتخب الوطني وديا يوم 17 من الشهر نفسه، في اطار تحضيرات الأسبان للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وجاء تجهيز هذه الأسرة، بناء على طلب من المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس أنريكه، الذي اشترط عدة أمور على القائمين على المباراة، من ضمنها تحضير هذه الإسرة، إلى جانب تجهيز 3 غرف في ستاد عمان، بحيث تكون هناك غرفة مخصصة فقط للجهاز الفني لعقد الاجتماعات، إلى جانب تجهيز غرفتين للاعبين يستخدمها النجوم الإسبان خلال التدريب الذي سيقام على الملعب يوم 16 الحالي، وخلال المباراة.

ووفق المعلومات فقد أرسل القائمون على المباراة، صور أسرة المساج الخمسة، للوفد الإسباني المكلف بمتابعة تحضيرات تجهيز ستاد عمان الدولي، تمهيدا لإعلان الموافقة.

وينتظر أن يظهر ستاد عمان بحلة غير مسبوقة، في ظل التحضيرات لاستضافة المنتخب الإسباني، حيث تتواصل الجهود لأداة تأهيل أرضية الملعب، وجميع المرافق من غرف غيار ومرافق صحية وغيرها من التفاصيل.

“النشامى” يستعد لإعلان التشكيلة

يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة عدنان حمد، لإعلان تشكيلة الفريق الذي سيواجه إسبانيا في المباراة الودية المقبلة، حيث ابدى اللاعبون حماسا للتواجد في تشكيلة النشامى في هذه المباراة، سعيا للعب أمام قامات كروية عالمية تتواجد في الفريق الإسباني الذي يقوده المدرب المعروف في الشارع الرياضي المحلي لويس انريكه.

ويتوقع أن تتضح معالم تشكيلة المنتخب الوطني يوم السبت المقبل، أي بعد انتهاء منافسات دوري المحترفين رسميا، مع خيار بتأجيل الإعلان عدة أيام، لحين انتهاء مباراة الرمثا والوحدات في نصف نهائي كأس الأردن، والتي تقام يوم 9 الشهر المقبل.

كما ينتظر أن يبدأ اللاعبون المحترفون بالخارج، بالتوافد على عمان اعتبارا من يوم 13 الشهر المقبل، وهو موعد أيام “الفيفا” التي تمتد حتى يوم 24 من الشهر الحالي.

ويتوقع أن يتم استدعاء حوالي عشرة محترفين وهم : محمد أبو زريق “شرارة” وعلي علوان ويزن نعيمات وموسى التعمري وعمر هاني ويزن عرب وعبدالله نصيب “ديارا” وصالح راتب ورجائي عايد ومحمود مرضي.

وفيما يتعلق بخيار المنتخب الوطني في خوض مباراة ودية قوية قبيل مباراة إسبانيا، فقد اشارت المعلومات إلى تراجع فرص اجراء المباراة، في ظل صعوبة التوصل لاتفاق مع المنتخب المصري، إلى جانب صعوبة البحث عن خيار مناسب حتى اللحظة.