خياطو مادبا: حرفة صامدة تقاوم الاندثار

أحمد الشوابكة

مادبا- يقصد أبناء محافظة مادبا “دخلة الخياطين” في سوق الحمايدة في مادبا لإصلاح ملابسهم، أو لغايات تفصيل الملابس بأنواعها كافة، وإعادة نضارة وتجديد الموديلات القديمة.

فمنذ ساعات الصباح الباكر، تتحول “دخلة الخياطين” إلى خلية نحل؛ حيث يعكف العاملون فيها ولساعات طويلة على إنجاز ما تراكم في محلاتهم، كي يقدموه إلى زبائنهم في الوقت المحدد وبدقة وإبداع.

ويجتهد الخياطون في إعادة الملابس القديمة إلى نضارتها من خلال حياكة الخيط بدقة ومهارة ومعرفة، فيومياً يجلسون أمام ماكينات الخياطة المحاطة بالعديد من الملابس التي يتركها أصحابها عندهم لتصليحها، وهم يستمعون إلى أغنيات الطرب الأصيل، ليؤكدوا أن حرفة الخياطة ما تزال صامدة وتقاوم خطر الاندثار، نتيجة بحث الناس عن الأسهل والأسرع، ما أدى ذلك، بحسبهم، إلى اقتصار أعمال الخياطين على إصلاح الملابس أو تغيير مقاساتها وفق الطلب.

ويصلح الترزي أنواع القماش كافة ما دامت القطعة قابلة للإصلاح من ناحية التقصير، إلى جانب إعادة نضارة الملابس الرجالية والنسائية، ويؤكد ذلك صعوبات المهنة التي تزداد كلما كانت القطعة تحتاج للإصلاح، وخصوصاً الملابس النسائية التي تحتاج إلى دقة وجهد كبيرين كـ”الحرير”، الذي يعد من أصعب أنواع القماش بينما يعد الصوف أسهلها، كما أن القماش الذي يحتوي على ألوان عدة يتطلب استعمال وسائل متعددة، والأمر الذي يتطلب جهدا مضاعفا مقارنة بالقماش السادة، بحسب الترزي صبحي حجازي أحد أبناء “دخلة الخياطين”.

ويؤكد أنه وزملاءه ينهمكون طيلة النهار غير آبهين بالتعب والإرهاق، منغمسين وبكل تركيز في قطع القماش التي تكون بين أيديهم، كلهم دقة وانتباه، تفاديا لوقوع أي خطأ، قد يخل بجماليتها، ولكي يحصدوا في النهاية رضا الزبائن، وكل من يطرق باب هذه المهنة.

وشيدت “دخلة الخياطين” في العام 1994 على يد الراحل شريف الباز، وهو مصري الجنسية، وظلت عبر العقود الماضية، وما تزال محتفظة بتسميتها هذه التي يتناقلها الناس، حتى غدت جزءاً من الوجدان والذاكرة في مدينة مادبا، رغم ما تبدّل من ملامح المدينة وما طرأ عليها من تطورات خلال السنوات الأخيرة، وأضحت الدخلة مع مرور الأيام معلماً “مادباوياً” في قلب المدينة، تسرد قصة من مروا على هذا المكان، بحسب أصحاب المحلات في الدخلة.

ويقول أحد الزبائن عمر نصار “بين الحين والآخر أتردد على “دخلة الخياطين” لأنعش ذاكرتي، فهي قبلة مختلف شرائح المجتمع، الذين يأتون لإصلاح ملابسهم، أو تفصيل ملابس جديدة”.

ويؤكد الترزي مصري الجنسية أحمد محمد، وهو صاحب محل في “دخلة الخياطين” منذ (20 عاما)، أن “دخلة الخياطين” تشع منها معاني الفرح، فهي تستقبل الناس كافة، وأصحاب المهنة فيها يمدون جسورا من العلاقات الاجتماعية مع زبائنهم الذين لا ينقطعون عن السوق، كما وتربط التجار ببعضهم بعضا علاقة طيبة أيضا.

أما عبده المصري الذي يمتلك محلا لصناعة المشروبات الساخنة، فهو يحفظ تفاصيل “دخلة الخياطين” وكل محل فيها، وتربطه بأبناء مهنة الخياطة والمكوجية علاقة تمتد منذ أعوام طويلة، ويؤكد قائلا “ألفت هذا المكان وقاطنيه وزبائنه، فهو يروي قصة تكافل أبناء المنطقة وإخلاصهم لعملهم”.

ويصف الحلاق رضا السيد أبناء هذا المكان بأنهم “أهل وأسرة واحدة”، فهم يجتمعون على الإفطار والغداء، مؤكدا أن هذه الميزة هي ما تطبع القاطنين في “دخلة الخياطين”، فهم يتشاركون جميعاً في الأفراح والأحزان وتجمعهم المحبة، ذاهبا إلى أن التزاور جزء من حياتهم اليومية.

صاحب محل تركيب العطور، إبراهيم الأزايدة، يؤكد أن استقطاب “دخلة الخياطين” للكثير من الزبائن من مختلف الشرائح هو ما دفعه إلى استئجار محل أمام مدخل “دخلة الخياطين”، مشيرا إلى أن زبائن السوق غالبيتهم من الأثرياء، الذين يرتادونه لإصلاح وتفصيل الملابس عند الخياطين المتواجدين في هذه الدخلة العتيقة.

وفي هذا المكان وجد “المكوجي” فرصته الحقيقية لإبراز وممارسة مهنته التي يتقنها، فاستأجر محلا له في الدخلة، منذ أكثر من 15 عاما، ويقول “يأتي إلي معظم زبائن الخياطين، بقصد “الكي”، أو لصبغة قطعة من القماش، بعد إصلاحها عند الترزي”.