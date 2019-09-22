خيتافي يُحقق أول انتصار له بـ “الليغا”

مدريد – حقق خيتافي على حساب مايوركا أول انتصار له في الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه الأحد (4-2) في الجولة الخامسة من الليغا.

وأهدى مايوركا الهدف الأول لخيتافي بعدما سجل الغاني إدريسو بابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، وبعدها تقدم خورخي مولينا فيدال بهدف ثان في الدقيقة 33 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم خيتافي (2-0).

وفي الشوط الثاني، سجل خيتافي الهدف الثالث في الدقيقة 63 بتوقيع الفرنسي آلان نيوم، قبل أن يقلص مايوركا الفارق بفضل الكرواتي انتي بوديمير الذي سجل هدفي فريقه بالدقيقتين 70 و77 ليقترب من إدراك التعادل.

لكن في العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، تقدم خيتافي بهدف رابع عبر لاعبه أنخل رودريجيز عند الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز صاحب الأرض بنتيجة (4-2).

وبهذا الفوز، تمكن خيتافي أخيرا من تحقيق أول انتصار في الليغا هذا الموسم، حيث استهل المسابق بهزيمة أمام أتلتيكو مدريد ثم تعادل مع أثلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس.

وبذلك، رفع خيتافي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ11، في حين تجمد رصيد مايوركا عند 4 نقاط في المركز الـ17، فيما يتصدر غرناطة الدوري الإسباني بـ 10 نقاط عقب فوزه السبت على برشلونة بهدفين دون رد، يليه في الوصافة بنفس عدد النقاط إشبيلية الذي يستضيف ريال مدريد الأحد ضمن منافسات نفس الجولة، ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بعشر نقاط أيضا بعدما تعادل مساء السبت أمام سيلتا فيجو. (إفي)