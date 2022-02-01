“خيرك دفا”.. تساند العائلات المعوزة بتأمين مستلزمات الشتاء

معتصم الرقاد

عمان- انطلاقاً من مبادئ التكافل الاجتماعي وترسيخاً لمعاني الجسد الواحد في المجتمع الأردني، انطلقت أولى حملات مبادرة حرير في فصل الشتاء #مبادرة-خيرك-دفا، والتي جاءت بدعم من أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة لمساعدة الفئة الأقل حظاً في هذا المجتمع خلال فصل الشتاء والبرد القارس.

تمكنت المبادرة من توزيع ما يقارب 300-400 لتر كاز، بجهود المتطوعين، على الأسر العفيفة في منطقة شرق عمان وما حولها.

وأفاد رئيس مبادرة “حرير” نهاد الدباس، بأن المبادرة مستمرة طيلة فصل الشتاء، لتحقيق أهدافها. التي تركز على أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى الحرص على تجسيد الدور الإنساني والتنموي من خلال المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة الاجتماعية منها.

وتبقى روح العمل التطوعي والخيري حاضرة بين الناس، غير أن وتيرة الدعم والمساعدات الإنسانية تزداد خلال فصل الشتاء، وفي الأوقات الموسمية، كما في ظروف جائحة “كورونا”، التي تسببت في زيادة نسبة البطالة، وظهور عدد من العائلات التي تحتاج للدعم والمساندة، بسبب تعطل رب الأسرة عن العمل، وتأثر القطاع الاقتصادي في العالم بشكل عام.

ويضيف الدباس، واجبنا أن نكون مع من ضاقت بهم سبل العيش ونقف لجانبهم وندعو الله أن يفرجها ويهونها عليهم، وسنعمل ما بوسعنا من متطوعين وأهل خير، لأن نكون لمسة دافئة في هذا الشتاء البارد ونأمل أن يأتي شتاء العام المقبل، وقد حل الدفء على كل بيت من بيوت الأردن.