خير: المديونية وصلت لـ 135 ألف دينار ورابطة المحترفين طريق الأندية للنجاة

مهند جويلس



عمان- أكد رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، أن الأندية تنتظر مستحقاتها من ريع البث التلفزيوني والجهة الراعية للبطولات المحلية، والتي تتخلف عن دفعها للشهر الثاني على التوالي، مما يؤثر على استعدادات الفرق لمرحلة الإياب، نتيجة التقصير في دفع رواتب اللاعبين.

وبين خير في حديث خاص لـ “الغد”، أن مديونية ناديه وصلت نحو 135 ألف دينار، وهو مبلغ ليس كبيرا مقارنة ببقية الأندية المحلية حسب وصفه، مطالبا الحكومة والقطاع الخاص بدعم قطاع الرياضة لمحاولة إنقاذه قبل فوات الأوان.

وأضاف: “الدول المتقدمة والرائدة تضع الرياضة على قمة أولوياتها لما تشكله من ترويج وتقدم لبلدها، وتقدم لها الدعم الكافي ما يمكنها من الإبداع والتألق، والمجمتع الرياضي له إيجابيات عديدة أهمها ابتعاد الشباب عن المشاكل الاجتماعية والتصرفات السلبية”.

وأوضح خير أنه من الصعوبة سد المديونية على النادي بصورة سريعة في الفترة المقبلة، وفك عقوبة الحرمان من التسجيل التي فرضت على النادي مؤخرا بسبب 5 لاعبين محليين لا تتجاوز مستحقاتهم المالية 35 ألف دينار، كاشفا عن توجه النادي لعدم التعاقد مع لاعبين، والاعتماد الكلي على أبناء النادي في الفترة المقبلة كما جرت العادة.

ولفت خير إلى أن الفجوة كبيرة بين الأندية من جهة، ووزارة الشباب وأمانة عمان من جهة أخرى، وذلك لعدم منح الأندية ملاعب عشبية للتدرب عليها، وهو ما يساهم بتأخر تطور مستويات اللاعبين، مستغربا من تصرفات الاتحاد الذي يقوم بمخاطبة تلك الجهات لاقتصار استخدام هذه الملاعب على المنتخبات فقط، مع إشارته إلى أن فريق الكرة الأول لديه لم يتدرب على ملاعب من العشب الطبيعي منذ شهرين تقريبا.

واستطرد: “القرار الأفضل لمصلحة الأندية هو إنشاء رابطة المحترفين، لكن اللجان المؤقتة في الأندية خلال العامين الماضيين، إلى جانب تفكير الاتحاد بجعلها لجنة تابعة له بدلا من أن تكون مستقلة، تسببت في تأخير تطبيق الفكرة على أرض الواقع، ونتمنى أن تعاد فكرتها للمناقشة قريبا، وأتمنى من ممثلي الأندية في مجلس إدارة الاتحاد أن يخدموا الأندية بصورة مميزة”.

وعن تحضيرات شباب الأردن لمرحلة الإياب من دوري المحترفين، قال خير: “نطمح لتحسن النتائج في مرحلة الإياب والبقاء في المربع الذهبي مع نهاية البطولة، وتألق اللاعبين الأجانب في صفوف فريقنا على مدار سنوات طويلة سببه الاختيار الصحيح من قبل الإدارة والجهاز الفني للاعبين، بالابتعاد عن اللاعبين أصحاب الشهرة الواسعة”.

وذكر خير أن النادي لا يفكر فقط بالبقاء بين فرق المحترفين وبيع اللاعبين للاستفادة منهم ماليا، قائلا: “نهدف إلى تحقيق البطولات باستمرار، لكننا نعمل حسب الإمكانيات المالية المتوفرة لدينا، إضافة إلى جرأة النادي باعتماده على الفئات العمرية التي تجعل من مهمة حصد الألقاب ليست بتلك السهولة”.

وزاد: “تلقينا عروضا احترافية من دول خليجية للاعبين اثنين من الفريق من فرق إماراتية، وسندرس العروض بتأن مع الجهاز الفني من أجل البت في قرار انتقالهما، والصراع في بطولة الدوري ما يزال على أشده ومن الصعوبة معرفة الفرق الهابطة وبطل الدوري حتى الجولات الأخيرة، نظرا للتقارب النقطي والمستويات بين جميع الفرق”.

وأكد رئيس نادي شباب الأردن توجه النادي نحو اقتحام كرة السلة على صعيد الرجال والسيدات، من خلال دراسة الفكرة مع أعضاء مجلس الإدارة، مستبعدا فكرة عودة نشاط الكرة النسوية بعد تجميد النشاط قبل عامين، وأن إنشاء الفريق يعتمد على وجود داعمين من عدمه.

ويعد شباب الأردن الملقب بـ “أسود غمدان” أحد أهم الفرق المحلية على صعيد الكرة النسوية وأقدمها، بعد أن سيطر على البطولات المحلية إلى جانب نادي عمان منذ سنوات طويلة ماضية، إضافة لحصده أول بطولة خارجية للفرق المحلية وذلك في العام 2019 من خلال بطولة غرب آسيا للسيدات.