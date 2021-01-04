خير: شباب الأردن يفكر بالغاء الكرة النسوية

عمان – الغد- أكد رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، أن النادي يدرس إلغاء الكرة النسوية في النادي، في ظل ارتفاع التكاليف المالية الملقاة على عاتق صندوق النادي الذي يعاني من شح في الموارد.

وبين خير في تصريح لـ”الغد”، أن النادي يعاني من ضائقة مالية، في ظل تعدد أنشطته من كرة نسوية في جميع الفئات، فرق الرجال في مختلف الفئات، الأمر الذي يحتاج لمبالغ مالية كبيرة.

وأشار رئيس نادي شباب الأردن إلى أن الإدارة لم تحسم حتى الآن قرار الغاء الكرة النسوية، ولكن هناك تفكيرا جديا، في ظل شح الموارد المالية والتي تجلت في العام 2020 بسبب جائحة كورونا. – (أخبار النجوم)