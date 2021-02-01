خير يلتقي النبر ومصطفى لاقناعهما بالعودة

عمان – الغد – التقى رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، مع اللاعبين يوسف النبر ومحمد مصطفى، للدخول معهما في مفاوضات لاعادتهما للعب في صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقديهما مع فريق السلط.

وسبق للنبر ومصطفى أن لعبا في صفوف شباب الأردن في الموسم قبل الماضي، قبل أن ينتقلا لصفوف فريق السلط. ووفق المعلومات فإن مفاوضات خير ومصطفى، قطعت شوطا جيدا باتجاه التجديد، فيما تحتاج المفاوضات مع النبر لمزيد من الوقت، في ظل بعض الطلبات التي عرضها يوسف، والتي لم تحظ بموافقة شباب الأردن.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدا من المفاوضات، تمهيدا لحسم وجهة اللاعبين اللذين لا يملكان الرغبة في الاستمرار مع فريق السلط. – (أخبار النجوم)